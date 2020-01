El Municipio busca erradicar el abandono de terrenos

Berazategui.- Se iniciarán causas judiciales y multas a terrenos baldíos e inmuebles abandonados

Por riesgos de seguridad, salubridad e higiene para los vecinos, aquellos terrenos baldíos e inmuebles que se encuentran abandonados están siendo intervenidos temporal y preventivamente por la Municipalidad de Berazategui. La Comuna realiza tareas de mantenimiento, limpieza y cerramiento que, luego, deberán ser costeadas por el dueño de la propiedad. Las multas serán elevadas para quienes no mantienen en condiciones sus terrenos, cercos y veredas. El Municipio, en casos específicos, no dudará en iniciar causas judiciales y solicitar la expropiación, de ser necesario.



Desde el año pasado, la Municipalidad de Berazategui comenzó a realizar intervenciones preventivas y temporales en predios e inmuebles que se encuentran en estado de abandono y que ocasionan riesgo en la seguridad, salubridad e higiene para el barrio. Estas acciones se aplican a través de dos ordenanzas (Nº 4117/08 y Nº 4214/09), que son las que la habilitan a intimar a los propietarios para que hagan el mantenimiento de los inmuebles o baldíos, muchas veces con construcciones con signos de abandono y en peligro de derrumbe.



En caso de inacción por parte de los titulares, se les aplica una multa y la Comuna se encarga de tomar las medidas adecuadas para resguardar la salud pública y evitar la usurpación u ocupación irregular. Luego de seis meses de esta intervención preventiva, y tras el desinterés de los propietarios, el Municipio dictará un decreto para ordenar la toma de posesión del inmueble.



Quienes quieran regularizar una situación de terrenos abandonados o baldíos, deben dirigirse a la Oficina de Catastro Técnico, Cercos y Aceras, ubicada en el 2do. Piso del ex Edificio Municipal (Av. Mitre y 14), o llamar al 4256-2211.



“Inspectores municipales recorren las calles y realizan las actas de las propiedades en estado de abandono, ya sean terrenos baldíos o con construcciones edilicias. Por lo general, se trata de espacios cuyos dueños viven en otros lugares, se desentienden de sus malas condiciones y terminan transformándose en puntos de arrojo de basura, afectando la salud de los vecinos”, señaló la responsable de la Agencia de Tierras y Hábitat municipal, Lucía Vega, y aclaró que en varias ocasiones han llegado a estos sitios gracias a la denuncia de los propios vecinos perjudicados.