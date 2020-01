“Nos encontramos con obras abandonadas desde 2015, entre ellas, la del microestadio Néstor Kirchner; así como obras mal finalizadas o paralizadas por la gestión anterior como el skatepark y el desagüe de la pileta”, describió la intendenta

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió el Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno (Av. Vicente López y Lafinur) para supervisar el estado general del lugar y de las obras realizadas.

“Nos encontramos con obras abandonadas desde 2015, entre ellas, la del microestadio Néstor Kirchner; así como obras mal finalizadas o paralizadas por la gestión anterior como el skatepark y el desagüe de la pileta”, describió Mendoza para luego asegurar que “entendemos que el polideportivo es un espacio de recreación y deporte fundamental para los vecinos y las vecinas de Quilmes, por eso estamos trabajando para ponerlo en valor y que todos y todas puedan disfrutarlo”.

Del recorrido también participaron el jefe de Gabinete, Alejandro Gandulfo, y la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, quien agregó que “hay condiciones de seguridad que no se cumplen, por ejemplo, encontramos cámaras sin tapas, sin señalizar, sin vallado; los vestuarios y los baños no se pueden usar; y hay una obra en el futuro bufet que tuvo muchos problemas durante la ejecución del proyecto ya que no se contempló la carga final que tendría en su primer piso, entonces, por peligro de derrumbe se tramitó un adicional para reforzar la estructura de la planta baja”.