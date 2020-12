Anunciaron que comienzan obras de urbanización de Villa Azul

“Cuando se dio el brote comunitario de COVID en el barrio nos comprometimos junto con el Presidente y al Gobernador a iniciar las tareas de urbanización y acá estamos, siete meses después, firmando hoy estos convenios para avanzar en un conjunto de proyectos que van en ese sentido.”, aseguró Mendoza

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, anunciaron hoy la puesta en marcha del proyecto de urbanización del barrio Villa Azul.

“Cuando se dio el brote comunitario de COVID en el barrio nos comprometimos junto con el Presidente y al Gobernador a iniciar las tareas de urbanización y acá estamos, siete meses después, firmando hoy estos convenios para avanzar en un conjunto de proyectos que van en ese sentido.”, aseguró Mendoza.

En la Residencia de Olivos y junto a vecinos y vecinas de Villa Azul que estuvieron presentes durante el anuncio, el Primer mandatario y la Jefa comunal hicieron un repaso de las etapas de trabajo que se llevarán adelante para que cada familia del barrio tenga una vivienda digna.

“Es un día muy feliz. El barrio Azul es como una suerte de dato que se me clavó en la cabeza, cómo puede ser que tan solo una calle muestre dos mundos distintos. El barrio que gobernamos nosotros se preocupó de dar la dignidad que la gente necesitaba, generó la infraestructura y las viviendas. Del otro lado de la calle, no se pensó igual, y mi pregunta es cómo se habrá pensado. Habrán pensado que algún día el mercado iba a resolver el problema o que alcanzaba con el mérito de los vecinos. Como siempre digo, el mérito sirve si a todos les damos igualdad de condiciones. El barrio Azul muestra que por mucho esfuerzo que se haga si el mínimo de condiciones no está dado, el mérito no alcanza. El Estado debe estar presente allí donde la desigualdad existe para terminar con esa desigualdad. Y nos propusimos trabajar por un barrio Azul donde todos vivan dignamente”, sostuvo Alberto Fernández.

Por su parte, Mendoza, luego de agradecer al Presidente, al Gobernador, a los funcionarios presentes y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de quien recordó cuando le dijo “hay que hacer en Villa Azul lo que hicimos en Villa Palito, y hay que hacer del lado de Quilmes lo que Jorge (Ferraresi) hizo en Avellaneda”, aseguró: “estamos cumpliendo con un sueño, con un deber del Estado, con lo que nos pidió Cristina y con lo que todos y todas queremos caminar para trabajar y conseguir, que es transformar las realidades injustas”.

La Intendenta, que estuvo acompañada por miembros de su Gabinete, remarcó que “nos dedicamos a la política porque tenemos convicciones y la voluntad de transformar la realidad. Es el Estado quien debe encarnar ese rol transformador que permita atacar la desigualdad resolviendo las demandas de aquellos que más necesitan. Sin un Estado presente haciéndose cargo de los problemas urgentes, siempre ganan los mismos y siempre sufren los mismos”.

Y agregó: “estamos hoy acá, dando el primer paso de un trabajo conjunto entre el municipio, la Provincia y la Nación para que los y las habitantes de Villa Azul tengan condiciones de vida dignas. Va a llevar tiempo, tenemos que saber que es una tarea que no se hace de un día para el otro, que no es magia, pero que la estamos encarando porque tenemos la voluntad y el compromiso de hacerlo posible”.

En este contexto, el gobernador Axel Kicillof, expresó: “La articulación de los tres niveles de gobierno es la receta infalible. Hoy se firman todos los convenios que hacen falta con todas las dependencias del Estado Nacional, Provincial y Municipal para poder llevar adelante la urbanización en Villa Azul, la mejora que es tan necesaria, tan urgente, porque algunos hablan de la deuda con el Fondo Monetario, otros con Wall Street, para nosotros la principal deuda es con los vecinos y las vecinas de la Provincia que necesitan aquello que es su derecho, así que este es el trabajo que tenemos por delante”.

Durante el anuncio, también se firmaron convenios en el marco del programa "Casa Propia - Construir Futuro" que es una política de desarrollo territorial y urbano de alcance federal y con una perspectiva integral que busca mejorar las condiciones de acceso al hábitat mediante el acceso a 264.000 soluciones habitacionales en todo el territorio nacional.

Los convenios que suscribieron hoy los intendentes incluyen la construcción de 1.250 viviendas en Quilmes, 900 en Berazategui, 300 en Avellaneda y 600 en Florencio Varela.

En la actividad, también estuvieron presentes las siguientes autoridades nacionales: el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, Santiago Cafiero; los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la presidenta de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, y el administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta.

Por la Provincia participaron las ministras y ministros de Gobierno, Teresa García; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, y de Seguridad, Sergio Berni. Además de la presencia de los intendentes de Avellaneda, Alejo Chornobroff; de Berazategui, Juan José Mussi, y de Florencio Varela, Andrés Watson.

Obras de infraestructura junto a Nación y Provincia

Junto con la Dirección Nacional de Vialidad se llevará adelante la unificación de la traza del Acceso Sudeste y, de esta manera, se liberará terreno disponible para la construcción de nuevas viviendas, un parque recreativo y equipamiento público para el sector.

En el marco del Plan de Reactivación de Obras de Viviendas se retomarán las obras paralizadas que corresponden a la ejecución de viviendas y su infraestructura urbana.

En articulación con la Provincia, a través del Instituto de Vivienda, se construirán nuevas viviendas en el barrio. El proyecto incorpora además locales comerciales y espacios para la administración municipal, y garantizar la limpieza y mantenimiento del barrio

Además, se firmará un convenio para la provisión y colocación de luminarias led con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

En convenio con la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, se proponen mejoras habitacionales para mejorar la seguridad en las instalaciones eléctricas y evitar así los accidentes domésticos ligados a las fallas eléctricas.

En conjunto con AySA se ejecutará la red de agua potable para el barrio. Además, se está elaborando un proyecto para la realización de obras tempranas en pasillos y zanjas internas.

También se firmará un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para el financiamiento para la construcción del Punto de Inclusión Barrio Villa Azul, un espacio que funcionará como dependencia municipal para atención al público con el objetivo de reforzar las tareas de integración comunitaria del barrio.