Gabo Ferro presenta su último disco en Quilmes

El músico Gabo Ferro presenta su último disco: "Su reflejo es el lobo del hombre", el viernes 28 de febrero desde las 20 en Interlunio Club Cultural, Dorrego y Mitre, Quilmes.

"SU REFLEJO ES EL LOBO DEL HOMBRE es reinterpretación de la célebre EL HOMBRE ES EL LOBO DEL HOMBRE, frase de Plauto retomada por Hobbes que refería a que el Hombre -el varón, entendido entonces como toda la Humanidad- era su propio enemigo, amenaza de sí y para sí.

En nuestra propia historia presente, el enemigo de la humanidad no sería ya sólo ella misma sino también su reflejo, su virtualidad entendida como carnalidad, como la realidad. La carne tiene historia, puede comprometerse, el reflejo no. El reflejo tiene historial o stories de 24 horas, más que suficiente para él, pero no para los sujetos históricos. Estas once canciones vienen y van desde, y hacia, personas con cuerpos y emociones que ocupan espacios y tiempos reales. Dejar “HOMBRE” en el título como referencia a la Humanidad toda pretende resaltar esta revolución contemporánea en proceso, en movimiento. El nuevo Narciso logró hacer durar más tiempo su reflejo y lo podría pagar, nuevamente, con su propia humanidad, con su cuerpo real, en definitiva, con su historia", explicaron desde la producción de Gabo Ferro.

Los bonos contribución se obtienen únicamente vía passline.

Desde el centro cultural indicaron que la gente lleve sillas playeras y lonas, dado que el recital será al aire libre.