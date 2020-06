Tal como lo anunció el presidente Alberto Fernández, entre el 1 y el 17 de julio el Área Metropolitana de Buenos Aires vuelve a una fase estricta del aislamiento social, preventivo y obligatorio para enfrentar la pandemia de coronavirus COVID-19. Desde el Municipio de Quilmes aseguran que se hará cumplir la normativa con el objetivo de proteger la salud pública.

Al respecto, el secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales, Alberto De Fazio explicó: “se publicó en el Boletín Oficial el decreto 576/2020 que es el que dispone un nuevo aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 17 de julio, en forma estricta. Las actividades permitidas están establecidas en los artículos 13 y 14 de este decreto, son las denominadas esenciales”. La norma puede consultarse en https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231291/20200629

Acerca del funcionamiento de los bancos, el funcionario municipal precisó que “se implementará un sistema de turnos y tendrán actividad limitada, con guardias mínimas”. Y aclaró que los comercios no esenciales deberán permanecer cerrados. “El Municipio hará cumplir este decreto, junto a las fuerzas de seguridad, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y de la Provincia. Tendremos una actitud activa. Porque en eso se juega la subsistencia del sistema sanitario. Cualquier persona que vea los números de cómo viene evolucionando la situación en Quilmes se da cuenta de que si no tomamos esta medida y no cortamos la circulación de cuajo tendremos un colapso del sistema en un mes. Entonces, este nuevo aislamiento es en beneficio de la comunidad, de la salud pública y de la vida. Pero no podemos poner un policía por cada quilmeño, necesitamos también de la responsabilidad individual”.

En este último punto, De Fazio pidió colaboración de los vecinos y las vecinas: “No toda la planta municipal está en funciones y por eso llamamos a la responsabilidad también del ciudadano quilmeño. Seguiremos prestando los servicios mínimos, pero tiene que haber una responsabilidad del ciudadano de no llevar a cabo acciones que no podemos atender en el medio de la pandemia, como por ejemplo podar las ramas”.

De Fazio señaló que, tras 100 días de cuarentena y a la luz de las experiencias que se están viviendo en todos los países del mundo, existe una consciencia social acerca de la importancia de respetar el distanciamiento social, el uso de tapabocas y las medidas de higiene para prevenir el contagio del coronavirus. “Sabemos que la situación es difícil para muchos, pero no tenemos alternativa. Damos información siempre del AMBA, las camas de terapia intensiva están en un 54% de ocupación. La velocidad de contagio es tan grande que ese porcentaje restante se puede alcanzar muy rápido, por eso no es deseable que siga subiendo, porque se puede descontrolar fácilmente”.

Finalmente, el funcionario puntualizó que, hasta el momento, Quilmes tiene una tasa de letalidad baja, del 1, 25%; hay 2.313 casos confirmados; 886 pacientes recuperados; 29 personas fallecidas; y más de 8.000 vecinos testeados. “Estamos trabajando diariamente con los operativos DETeCTAr + Cuidarnos en los barrios para identificar posibles contagios y acercar información sobre las medidas de prevención”, concluyó.