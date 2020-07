En zonas de Quilmes Este llevan 12 horas sin luz

En este caso el inconveniente con la energía eléctrica es en las inmediaciones de Mitre y Dorrego

Vecinos de las inmediaciones de Mitre y Dorrego en Quilmes Este llevan más de 12 horas sin suministro de energía eléctrica y según señalaron aún no obtuvieron respuestas por parte de la empresa Edesur.

Los inconvenientes con la luz se sumaron a los que se generaron desde hace varias semanas y afectó a diferentes sectores en los últimos días como La Colonia, Itatí, La Matera, La Paz, La Ribera, La Florida, La Resistencia, Kolinos.

Por su parte, la intendenta de Quilmes le exigió nuevamente a la empresa prestadora del servicio de energía que cumpla con sus obligaciones y pidió conformar una mesa de trabajo para “poder encontrar soluciones” entre los municipios, el ENRE y la compañía.

“Para nosotros es importante poder hacer este reclamo y exigirle una respuesta urgente a una empresa de las características de Edesur, una empresa que a partir de los aumentos tarifarios del gobierno anterior ha tenido ganancias extraordinarias y, evidentemente, no se han hecho las inversiones necesarias para poder brindar un servicio como corresponde. También en el gobierno anterior había condonación de deudas a estas empresas”, manifestó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en una entrevista con AM 530.



Tras ser consultada por la iniciativa que tomó días atrás de presentar una carta documento contra Edesur por los reiterados cortes de electricidad que afectan a distintos barrios de la ciudad, Mayra aseguró que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, está al tanto de este problema y a disposición para buscar una solución.



“Lo que tenemos que hacer hoy es dar tranquilidad y poder garantizar el servicio a los usuarios. Los vecinos se han endeudado años anteriores para pagar tarifas y hoy en medio de una pandemia no tienen servicio eléctrico. Incluso, en algunos casos fue peor, porque la luz volvió pero no en 220V como tiene que volver, sino en 380V y se quemaron los electrodomésticos de cientos de casas”.



“Es necesario conformar una mesa de trabajo para poder encontrar soluciones: con los Municipios, el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y Edesur”, destacó Mayra, e informó que desde el Municipio se está confeccionando un listado con número de cliente y DNI de los vecinos y vecinas afectadas para elevarlo a ENRE, y que desde el área de Servicios Públicos municipal se reemplazaron todas las luminarias afectadas por las sobrecargas de tensión.