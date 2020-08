Detectar en Berazategui

En esta ocasión, el operativo se realizó en los barrios San José - San Mauro y Agustín Ramírez

Con el objetivo de evaluar la situación epidemiológica de la zona, en el marco de la actual emergencia sanitaria, el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina (DETeCTAr) continúa desarrollándose en diversos puntos de Berazategui. En esta ocasión, el operativo se realizó en los barrios San José - San Mauro y Agustín Ramírez.



Allí, agentes de salud de la Municipalidad y del Gobierno bonaerense, junto a voluntarios, recorrieron casa por casa para hablar con los vecinos, hallar personas con síntomas compatibles con el virus COVID-19 y concientizar a la población sobre las medidas de prevención, además de la importancia de la donación de plasma. También, la jornada incluyó la aplicación de la vacuna antigripal a domicilio.



“Este nuevo operativo abarcó alrededor de 35 manzanas de los barrios San José - San Mauro y Agustín Ramírez, con la participación de 11 grupos trabajando en el territorio, conformados por agentes municipales y provinciales, enfermeros, referentes barriales y voluntarios de Organizaciones sociales”, indicó la Dra. Luciana Soto, subsecretaria de Salud Pública e Higiene de la Municipalidad de Berazategui.



A continuación, la doctora brindó detalles sobre este dispositivo, que con gran aceptación de los vecinos también se desplegó en otros barrios del distrito, como Asunción-Mosconi, Aldana, Los Ciruelos, Primero de Mayo, Los Pinos, General Belgrano, Bustillo, Jacarandá, Villa Mitre, Buenaventura, Alejandro I, General Mitre, Kennedy Sur, Kennedy Norte, 3 de Junio, Compal, Orión, Los Paraísos, Nicolás Videla II, Once y Néstor Kirchner.



“La idea de estas recorridas es visitar a las personas, casa por casa, tomarles la temperatura y preguntarles si tienen -o tuvieron en los últimos 14 días- alguno de los síntomas compatibles con Coronavirus, como dolor de garganta, dificultades respiratorias, falta de gusto y de olfato, cefalea, diarrea, náuseas o vómitos”, explicó Soto, y agregó: “Si la situación lo amerita, acompañamos al paciente hasta el hospital móvil, donde es entrevistado por un médico. Allí, si consideramos que realmente se trata de un caso sospechoso, se le realiza el hisopado”.



No obstante, además de buscar activamente posibles casos de COVID-19 e informar sobre las medidas de prevención, estos operativos se caracterizan por su gran amplitud, ya que también incluyen la aplicación a domicilio de la vacuna antigripal y la implementación del Programa REMEDIAR. Este brinda acceso y cobertura de medicamentos esenciales a los vecinos y vecinas que los requieran, con aprobación de especialistas.



En este sentido, la subsecretaria de Salud señaló: “Durante la jornada, también aprovechamos para indagar sobre otras situaciones de vulnerabilidad que puedan llegar a padecer los vecinos, como la falta de acceso a la salud -en pacientes crónicos-, de controles pediátricos, vacunación o medicamentos”.



“Por eso, aplicamos la vacuna antigripal a quienes se encuentren dentro de los grupos de riesgo. Y tenemos un puesto del Programa REMEDIAR, donde el paciente se acerca con su receta o la caja de medicamentos que toma en forma crónica, y lo proveemos, ya que puede ser que no pueda conseguirlo o que no pueda salir a buscarlo en estos momentos”, aseguró Soto.



Los vecinos, en tanto, se mostraron sumamente conformes y agradecidos por la iniciativa. “Nosotros somos gente adulta y nos estamos cuidando. Sin embargo, somos conscientes de que hay muchos que no hacen lo que tienen que hacer. Por eso, me parece correcto que hagan esto y me siento muy feliz por Berazategui”, expresó Alfredo Del Valle Díaz, de San José San Mauro.



En la misma línea se pronunció otro vecino del barrio, Oscar Cuevas, quien se encuentra dentro del considerado “grupo de riesgo” frente a la pandemia: “Más allá de ir a comprar al almacén o a la verdulería, de mi casa no salgo para nada. Porque, prácticamente, no puedo moverme a raíz de esta situación. Así que estoy muy agradecido con estos operativos que acercan el sistema de salud a los barrios”.



Asimismo, a través del DETeCTAr también se busca concientizar a la sociedad sobre la importancia de la donación de plasma por parte de todos aquellos que padecieron la enfermedad. Al respecto, Carmen Garcetti, una de las enfermeras de la Secretaría de Salud Pública municipal que participó de la jornada, manifestó: “En principio, les preguntamos a quienes se hayan infectado y ya están recuperados, si quieren donar plasma. En caso de que respondan afirmativamente, les acercamos toda la información sobre el tema. Si finalmente aceptan, un móvil irá a buscarlos a sus domicilios, los trasladará hacia el lugar donde se llevará a cabo el procedimiento y, luego, los regresarán a sus casas”.