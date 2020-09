Lanzan el plan: “Berazategui en marcha”

Incluye la eximición del pago de tasas para todos aquellos comercios que no pudieron generar ingresos durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio

El Municipio de Berazategui puso en funcionamiento el Plan de reactivación productiva local “Berazategui en marcha”, que incluye la eximición del pago de tasas para todos aquellos comercios que no pudieron generar ingresos durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Junto al intendente Juan José Mussi, lanzamos el Plan de reactivación productiva ‘Berazategui en marcha’. Se concentra en cuatro ejes: el desarrollo productivo, el desarrollo comercial, el empleo y la capacitación, y la promoción del consumo local”, explicó el secretario de Trabajo y Desarrollo Productivo municipal, Juan Manuel Parra. Y, además, agregó: “La idea es trabajar coordinadamente con los Gobiernos nacional y provincial en todas las iniciativas que surjan con relación a cada uno de estos ítems”.

"De esta manera, “Berazategui en marcha” contempla las siguientes medidas:

En el eje “Desarrollo Productivo” se destacan el impulso de la Ordenanza de “Promoción Industrial”, para incentivar la llegada de nuevas empresas al distrito; y el Programa “Oferta Exportable Berazategui”, que busca que las industrias locales conozcan potenciales mercados externos de comercialización.

El eje “Desarrollo Comercial” prevé una Ordenanza de “Franquicias”, que proyectará un reordenamiento comercial planificado y controlado, asegurando dinamismo y diversidad en el mercado, resguardando y protegiendo al pequeño y mediano comercio local. Asimismo, este eje fomentará la promoción de inversión local, a través de un mapeo interactivo que permitirá asesorar a inversores sobre corredores, centros y nodos comerciales de la Ciudad.

El eje “Empleo y Capacitación” incluye distintos Programas para incentivar la contratación de personal y facilitar la inserción laboral. Generará capacitaciones tanto para PyMEs como para trabajadores. Se trabajará con empresas privadas, Universidades, Cámaras empresarias, Escuelas Técnicas, Organismos públicos y profesionales de la construcción. Se creará un nuevo Centro de Formación Profesional, mucho más dinámico y orientado a las nuevas tecnologías. Con él, se intentará cubrir las necesidades de las pequeñas y medias empresas de Berazategui.

Por último, el eje “Fomento del mercado interno” es la continuación de Programas municipales ya existentes, como “Góndola Local”, que promociona el consumo de productos elaborados en Berazategui; o los acuerdos de precios -justos y solidarios- que buscan cuidar la economía familiar, pero ampliándolos a otros rubros. Además, crea nuevos proyectos para la incorporación de marcas locales en mayoristas, generando vínculos entre las industrias del Programa y los comercios mayoristas del partido", señalaron desde la Comuna.

Beneficio para los comercios que debieron cerrar por la pandemia

El Programa de Reactivación Productiva Local incluye la eximición del pago de la cuota de Régimen Simplificado a los comercios que, debido a las medidas preventivas definidas durante la pandemia, no pudieron abrir sus puertas ni generar ingresos en determinados meses.

“Dentro del paquete de medidas económicas delineadas hasta el momento, la Intendencia resolvió otorgar el beneficio de la condonación del pago de la cuota de Régimen Simplificado a los comercios que, a raíz de las medidas preventivas definidas durante la pandemia, no han podido abrir sus puertas ni generar ingresos en determinados meses”, informó el secretario de Economía, Santiago Castagno y detalló: “A ellos, que son aproximadamente 1600, la Municipalidad no les va a cobrar la cuota que deberían abonar en condiciones normales de trabajo”.

"Cada comercio que ejerce su actividad en Berazategui paga una serie de tasas comerciales. A través de esta iniciativa, aquellos que tienen menores ingresos podrán solicitar que se los incluya dentro de este Régimen Simplificado de Pagos que, en una cuota, englobará todos los conceptos de tasas y derechos que abonan regularmente. Esta medida, que favorece al comercio local, significará un gran esfuerzo por parte del Municipio, ya que dejará de percibir alrededor de 2.000.000 de pesos mensuales", señalaron desde la comuna.

“Los comercios más pequeños se verán librados de abonar esa cuota mensual para los pagos correspondientes, en principio para los meses de abril, mayo y junio, ya que la actividad económica fue modificándose de manera paulatina; poco a poco se fueron habilitando nuevos rubros comerciales”, agregó el Funcionario, y aclaró que “aquellos comerciantes locales que aún no pueden abrir sus puertas y no perciben ingresos, no pagarán mientras se extienda el aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Aún no se ha definido el procedimiento para solicitar la condonación de estos pagos. Sin embargo, para cuidar la salud, se considerará la posibilidad de que puedan hacerlo desde sus hogares, de manera online. Los datos serán chequeados con la Secretaría de Trabajo del Municipio, que es la autoridad de aplicación.