Inauguraron dos Ecopuntos en Berazategui

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi; y el secretario de Cultura y Educación, Federico López, inauguraron los Ecopuntos de Villa Mitre y La Serranita. También, dieron inicio formal a las Sociedades de Fomento de ambos barrios.



Durante los actos, los funcionarios estuvieron acompañados por la titular de la Secretaría Privada del Municipio, María Del Carmen Flores; el secretario de Salud Pública e Higiene, Pablo Costa; y la subcontadora General, Andrea Canestro.



“Villa Mitre y La Serranita son barrios que crecieron mucho y ustedes se lo merecen. Creo que vienen tiempos mejores pero les pido que no aflojen. No hay que abandonar la búsqueda de una Argentina mejor, por eso debemos unirnos más, encontrarnos más. Estos Ecopuntos no se dedican solo a la recolección de residuos”, expresó Mussi durante su discurso. “Estos son espacios de transformación y de generación de ingresos para las familias de los trabajadores”, agregó el Intendente municipal.



Por su parte, Federico López señaló: “Sumamos Ecopuntos fortaleciendo una política pública del Municipio que es el reciclado. Lo mismo ocurre con las Sociedades de Fomento, que son espacios para que los vecinos y vecinas habiten. Nos da mucho orgullo nuestra comunidad que está organizada y tiene empatía con el otro”.



En tanto, el secretario de Organizaciones No Gubernamentales, Marcelo Benedetti -a cargo de Berazategui Recicla-, enfatizó: “Todas estas obras las hicimos con beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo, trabajadores a quienes nosotros reivindicamos porque sabemos la tarea que llevan a cabo”.



Berazategui Recicla es un Programa autosustentable con conciencia ambiental, que tiene el objetivo de lograr una ciudad más sustentable, linda y limpia. Impulsado por el Intendente municipal, fomenta la separación de residuos reciclables desde el hogar. Desde sus inicios (2016) hasta la fecha, recicladores urbanos -beneficiarios del Programa Nacional Potenciar Trabajo- recolectaron más de 3.537 toneladas de material reutilizable (envases PET, vidrio, cartón, residuos tecnológicos, nylon, hierros y chapas, entre otros). Esto generó un ahorro para el Municipio y posibilitó la reinversión en obras y mejoras para la comunidad, además de proveer a industrias locales.



Obras en dos Sociedades de Fomento



Además de los nuevos Ecopuntos, se refaccionaron dos Sociedades de Fomento que retomarán su funcionamiento para beneficio de los vecinos y vecinas. La Sociedad de Fomento Villa Mitre fue ampliada y reacondicionada, incluyendo reformas en los baños y en el acceso. En tanto, en la Sociedad de Fomento La Serranita se realizaron importantes obras de remodelación en el salón y los baños.