Piden justicia por el crimen de Nahuel Zacarías

Familiares y amigos del joven de 23 años fallecido en septiembre de 2019 en la zona del Triángulo de Bernal luego de recibir un piedrazo y perder el control de la moto en la que circulaba, realizarán el próximo viernes una manifestación. Claudia, tía del Nahuel, le contó a Radio FMQ que están recibiendo amenazas por parte del único detenido por el hecho.

Nahuel Zacarías volvía a su casa de trabajar por el Acceso Sudeste cuando se cruzó con un grupo de jóvenes que quemaba bolsas de basura para provocar humo y así emboscar a sus víctimas. Trató de evitarlos pero le tiraron cascotes para hacerlo caer y robarle la moto. Uno de los proyectiles impactó en su cabeza.



El joven de 23 años se desplomó herido sobre el asfalto, pero los delincuentes escaparon del lugar sin llevarse finalmente el vehículo por el que lo habían atacado. Después de agonizar dos días en el hospital Iriarte de Quilmes murió en septiembre de 2019 tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, el tercero desde que sufrió el ataque.



Luego de más de dos años de ese momento, familiares y amigos de Nahuel se movilizarán el próximo viernes, a partir de las 18, se movilizarán en las inmediaciones del Triángulo de Bernal para pedir justicia y, también, denunciar amenazas por parte del único detenido en la causa.



“Fueron a hacer la denuncia, mucha bola no le dieron. Le aseguraron que no iba a salir, pero no sabían si podía ser por parte de la familia de él. Se cree que es él porque tiene un teléfono en la cárcel”, sostuvo Claudia, tía del joven, al mismo tiempo que confirmó que el inicio del juicio está pactado para el 22 de junio de 2022.