Facundo Sava le comunicó a José Luis Valdez que no será tenido en cuenta y decidió colgar los botines

José Luis Valdez, máximo goleador histórico de las inferiores de Quilmes, se retiró a los 22 años tras su pase a préstamo por Talleres de Remedio de Escalada, y la decisión de Facundo Sava de no tenerlo en cuenta.

Valdez, luego de haberse ido la última temporada a préstamo en Talleres de Remedios De Escalada, donde disputó la Primera B Metropolitana, regresó al elenco de la Primera Nacional y el DT le comunicó que no contará con él.

El comunicado de José Luis Valdez en su cuenta de Instagram:

"Pensé que este día no iba a llegar nunca, pensé que esta decisión nunca la iba a tomar, muchos años de sacrificio, perdiendo fechas importantes porque tenía que entrenar o jugar algún partido. Las lesiones que te jugaban en contra, el clima que a veces no te dejaba jugar un partido o ni siquiera te dejaba entrenar. Vivir en una pensión, donde todos los años conocías a gente nueva, te tenías que hacer compañeros de todos, sin siquiera conocer a nadie. dejar atrás a una familia por cumplir un sueño, el de poder debutar en Primera y darle esa satisfacción a tu familia, el del poder hacer un gol en Primera, el de poder salir campeón. A veces el fútbol te da muchas tristezas, pero también demasiada alegrías. Hoy, después de casi 11 años de jugar al fútbol, de estar lejos de la familia, de los amigos, de todo lo que nos hace bien, tome la decisión de no jugar más. Por ahí puedo estar equivocado, pero sé que esta decisión la tomo con el corazón y sabiendo que me voy feliz. Hoy arranca otra etapa, muy diferente a todas. Agradecer a todo el mundo que hizo posible que yo pudiera jugar y estar feliz acá"