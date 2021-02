Reclamos frente a Tribunales quilmeños

Familiares y amigos de Salvador Altamura y de Ramón Galeano, ambos desaparecidos en Quilmes, reclamaron ayer frente a los Tribunales Penales de Quilmes. A las protestas se sumó el pedido de justicia de la familia de Micaela Romero, cuyo crimen aún no acabó de ser esclarecido.

Los allegados de Ramón Galeano, el pescador que está desaparecido desde el 25 de diciembre del 2020, cortaron ayer a al mañana la avenida Hipólito Yrigoyen y Videla, frente a la sede judicial local para reclamar un mejor trabajo por parte de la Fiscal Romina Gallo. “Le trajimos todas las pruebas que logramos reunir y la fiscal Gallo nunca nos recibió. Recién el 25 de enero, cuando hicimos el primer corte al cumplirse un mes de la desaparición, le tomaron la muestra de ADN a mi mamá, pero nos dijeron que podía demorar 6 meses el resultado”, lamentó su hermana Adriana.



Por su parte, el caso de Salvador Altamura, el abogado quilmeño desaparecido desde el 13 de julio del 2020, pasó de una “averiguación de paradero” a “homicidio”, tras la detención de un amigo suyo al que le secuestraron una importante suma de dinero. “Salvador estaría cumpliendo 49 años hoy y no lo tenemos. Su madre está destrozada por no tener a su hijo”, expresó una amiga íntima que participó de la protesta en representación de la madre.



“Le pedimos a la fiscal Ximena Santoro, que tomó la causa luego de que se apartara Ariel Rivas, que por favor acelere todos los petitorios realizados para poder encontrarlo. No puede ser que esté desaparecido hace 220 días y estén paradas las diligencias. Su familia tiene que saber la verdad. ¿Donde está? ¡Queremos el cuerpo de Salvador!”, pidió.



Por último, la madre de Micaela Romero –policía federal asesinada a tiros hace seis meses por cinco delincuentes que la asaltaron en el barrio de La Cañada- encabezó una marcha, que concentró en la plaza de la estación de Quilmes y se dirigió hasta los Tribunales, en repudio a la liberación de uno de los imputados por el crimen por “falta de mérito”, en un fallo dictado por la jueza Miriam Susana Alcolcel.



Por el caso habían quedado detenidos tres sujetos, dos de ellos menores de edad, y uno de estos fue el liberado recientemente. “Además hay otros cómplices que están prófugos y nunca fueron encontrados. Ya pasaron seis meses y estamos indignados por que no hay indicios de los fugitivos. Necesitamos justicia”, reclamó María Constante a la fiscal Karina Gallo.