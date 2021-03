Se realizará en Quilmes "la caravana por la memoria"

Será el 24 de marzo y partirá de los dos ex Centros Clandestinos de Detención y Tortura (CDDyT) que funcionaron en el distrito durante la dictadura cívico militar entre 1976 y 1983

El Municipio de Quilmes informa que el miércoles 24 de marzo, en conmemoración por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se realizará la Caravana por la Memoria, que partirá de los dos ex Centros Clandestinos de Detención y Tortura (CDDyT) que funcionaron en el distrito durante la dictadura cívico militar entre 1976 y 1983.

La caravana es convocada por el Consejo del Sitio de la Memoria de Quilmes. En la previa a la salida, en la que se cumplirá con todos los protocolos, evitando bajarse de los autos, se plantará un árbol nativo en cada uno de los puntos de salida: los ex CCDyT Pozo de Quilmes y Puesto Vasco. También se plantarán más de 100 árboles nativos en escuelas, sociedades de fomento y espacios públicos.

El cronograma de la jornada prevé que a las 10.30, se concentre en dos puntos: uno de ellos, el Sitio de la Memoria Ex Pozo de Quilmes (ex CCDyT Pozo de Quilmes), ubicado en la esquina de las calles Allison Bell y Garibaldi, en Quilmes Centro; y el otro, en el ex CCDyT Puesto Vasco, sito en Pilcomayo 69, en Don Bosco Oeste. De ahí saldrán rumbo al destino final, en la intersección de las avenidas Donato Álvarez y Eva Perón (ex Pasco), en Quilmes Oeste, previsto para las 12.30.

Una vez ahí, se trasladarán unos 150 metros hasta la avenida Pasco al 4600, donde se reunirán con otra caravana proveniente del ex CCDyT Pozo de Banfield y recordarán la denominada Masacre de Pasco, donde integrantes de la Triple A fusilaron a 8 militantes peronistas, el 21 de marzo de 1975.

La primera caravana, que partirá desde el actual Sitio de la Memoria, irá por Allison Bell hasta Alem, pasando por la comisaría Quilmes 1ª (intersección con la calle Sarmiento), continuando por Alem hasta la avenida Hipólito Yrigoyen hasta Olavarría, cruzando la vía hacia avenida 12 de Octubre, pasando por la comisaría Quilmes 3ª (esquina Gran Canaria), siguiendo por 12 de Octubre hasta avenida La Plata, llegando a Rodolfo López, por esta avenida hasta Camino General Belgrano doblando a la derecha hasta la rotonda de Pasco y por Eva Perón hasta Donato Álvarez.

En tanto, la segunda caravana iniciará en el ex CCD Puesto Vasco, yendo por Pilcomayo hasta la avenida San Martín siguiendo hasta su continuación en Vicente López, girando a la derecha en avenida Lamadrid y por allí hasta la rotonda de Pasco, para tomar avenida Eva Perón hasta llegar a Donato Álvarez.