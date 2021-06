Sesionó el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante llevó adelante su sesión Ordinaria virtual, con 24 ediles presentes, se dispuso a aprobar varios proyectos sobre tablas que fueron girados por el Departamento Ejecutivo.

Adquisición de camiones

El mismo se hará a través del sistema de Leasing con el Banco Hipotecario S.A, habilitando al Departamento Ejecutivo a iniciar el trámite para el arrendamiento con opción a compra de bienes muebles, nueve camiones para la recolección de residuos, nueve equipos compactadores que serán afectados a la flota municipal de Servicios Públicos por hasta la suma de 110 millones de pesos sin incluir IVA y bajo las condiciones que establezca la entidad bancaria.

“Esta iniciativa refuerza la flota que venimos armando desde que asumió la Intendenta Mayra Mendoza, quien dijo que faltaban muchas cosas para tener un servicio eficiente. Anteriormente lo hemos hecho, acordamos y hemos puesto a disposición del Ejecutivo poder comprar unidades para cubrir las necesidades de distintas áreas”, expresó el presidente del Cuerpo Fabio Báez y añadió, “Se trata de un leasing, con nueve camiones y compactadores, que se pondrán a disposición para que los vecinos tengan un mejor servicio de recolección y una mejor ciudad, si no hay herramientas, si no hay inversión para llevar adelante las tareas cotidianas, no sería posible. Esto nos va a ayudar muchísimo, y Quilmes va a tener una flota más compacta. Lleva tiempo, estamos atravesando la pandemia donde todo se hace más difícil. Rescatamos acciones como ésta, dónde la Intendenta se pone al hombro las necesidades de las distintas áreas del Municipio”.

Alivio Fiscal por restricciones COVID-19

De carácter extraordinario ante la situación por COVID el Honorable Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que establece un régimen de beneficios fiscales para aquellas actividades que se vieron restringidas a partir del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 287/21 y la Resolución 1555/21 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos aires.

En este sentido, se exime de los anticipos correspondientes a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene a:

Servicios Gastronómicos, exención del 50 % del anticipo 5, códigos 561011 al 562010. Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares encuadrados en el código 681010, exención del 100 % del anticipo 5. Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas en clubes, encuadrados en el código 931010 y natatorios comprendidos en los rubros servicios prestados por profesionales y técnicos para la realización de prácticas deportivas y servicios de entretenimiento n.c.p. (no clasificado previamente) código 931042 y 939090, exención del 100% de los anticipos 4 y 5. Actividades en paseos comerciales y shoppings que se encuentren suspendidas, exención del 100 % del anticipo 5. Actividades desarrolladas en centros culturales, registradas en los rubros servicios de tratamiento, servicios de enseñanza n.c.p., servicios de entretenimiento n.c.p., códigos 863200, 854990 y 939090 que se encuentren suspendidas, exención del 100 % de los anticipos 4 y 5.

Estos beneficios fiscales se aplicarán a quienes cumplan de forma irrestricta con los protocolos sanitarios vigentes.

Reprogramación de deudas municipales

Asimismo quedó sancionada la ordenanza que autoriza la reprogramación de deudas municipales generadas en el marco del “Fondo especial de Emergencia sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” creado por decreto y ratificado por ley.

En este marco se prorrogó la Emergencia Alimentaria declarada para todo el Partido de Quilmes por 180 días, autorizando al Departamento Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias y contratación directa de manera excepcional priorizando productos alimenticios.

Minutas Verbales con debate

Fueron aprobadas en su totalidad las Minutas de Comunicación Verbal presentadas por los ediles quienes solicitaron la reparación de una luminaria en Avenida Calchaquí 4700; colocación de un reductor de velocidad en San Martín y 876 de La Florida; trabajos de mantenimiento en 3 módulos del Bº Mozart; vacunación contra COVID para todos los Bomberos del distrito y vacunación sin turno para docentes de Quilmes.

En este marco, Fabio Báez sostuvo “Son buenos e interesantes los debates, siempre y cuando se mantengan dentro del marco del respeto. Estamos entrando en las últimas catorce semanas antes de las PASO. Es normal que cada uno plantee su punto de vista”.

“El Municipio de Quilmes está haciendo un enorme esfuerzo en la vacunación, con muchos lugares habilitados para ello, donde los distintos grupos reciben la vacuna. Cada vez se escucha más vecinos decir “a mí ya me llegó el turno”. Se está haciendo un trabajo importante, donde todos los días surge nueva información sobre este virus, salimos de una cepa y aparece otra. Valoro mucho el trabajo del personal en los vacunatorios”, afirmó Báez quien dijo además que, “Estamos en el buen camino de gestión. Se están abordando importantes obras, por ejemplo la pavimentación de la calle Santa Fe, el acceso a La Matera, agua, cloacas, mayor seguridad para los barrios.Tenemos que profundizar y darle más contenido a la discusión. Está perfecto el pedido realizado para hablar con el Secretario de Salud. Lo tenemos que concretar, charlar y sacarnos todas las dudas. Porque tenemos un gobierno que no tiene nada que ocultar, nada que negar. Las vacunas están. Tenemos que tratar este tema con responsabilidad, por respeto a todas aquellas personas que perdieron a un ser querido en esta pandemia”.

Club Náutico

El Cuerpo aprobó la ordenanza que otorga al Club Náutico de Quilmes un permiso de uso precario por 10 años del inmueble indicado en el expediente, facultando al Departamento Ejecutivo a suscribir convenio a los fines de establecer plazos, etapas, cánones entre otras condiciones técnicas y administrativas que hagan a la explotación del predio cedido, detalladas en la ordenanza aprobada.

Fortín Quilmes

Se otorga el permiso de uso y ocupación precario por el término de 5 años prorrogables por igual término, al Centro Tradicionalista “El Fortín Quilmes”, bajo las normas que establece la ordenanza aprobada.

Homenajes

Fueron homenajeados los Periodistas en su día; se recordó al Padre Luis Farinello al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. A seis años del “Ni una Menos” se recordó la primera marcha realizada en defensa de las víctimas de violencia de género; el “Día Mundial del Medio Ambiente”, y la sanción de la ley por el salario m