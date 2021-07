Hallan el cuerpo de un hombre baleado en Florencio Varela

El cadáver de un hombre baleado en una pierna fue encontrado en un descampado de La Capilla y por el hecho fue aprehendida una sospechosa, mientras se investiga un crimen vinculado al narcomenudeo.

El hallazgo se produjo anoche en un terreno ubicado en las calles 1525 y 1560, en la localidad de La Capilla, cuando un vecino advirtió la presencia del cuerpo y alertó al teléfono de emergencias 911. Voceros judiciales informaron a Télam que efectivos del Comando Patrullas de Florencio Varela se desplazaron al lugar y constataron la presencia del cadáver, que presentaba un disparo de arma de fuego en la pierna izquierda.



Tras revisar el cuerpo, un forense determinó que el impactó había afectado la arteria femoral y posteriormente provocó la muerte de la víctima, que esta tarde aún no había sido identificada, ya que no llevaba documentación consigo y se presume que no estaba domiciliada en la zona.



Asimismo, los peritos que trabajaron en la escena del hallazgo establecieron que el hombre, de alrededor de 30 años, fue asesinado a unos 70 metros del lugar, dentro del predio y que su cadáver fue arrastrado.



De acuerdo con los investigadores, en la escena primaria del crimen, debajo de unos árboles, funcionaba una especie de quiosco donde se vendían drogas al menudeo. Por este motivo, la principal hipótesis del crimen es que se dio tras una disputa con los vendedores de estupefacientes, informaron fuentes judiciales.



Intervino en la causa el fiscal Hernán Bustos Rivas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 descentralizada de Florencio Varela, quien ordenó una serie de medidas tendientes a esclarecer el homicidio.



En ese marco, hoy fue aprehendida una sospechosa, quien de acuerdo con las primeras averiguaciones colaboró con los asesinos al arrastrar el cuerpo hasta el lugar donde luego fue hallado y además pidió un remís en el que escaparon los homicidas, quienes esta tarde permanecían prófugos.