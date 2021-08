Recorrió la obra de repavimentación de Avenida La Plata

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió la obra de repavimentación y puesta en valor de la avenida La Plata entre las avenidas Smith y Florencio Varela, que incluye la construcción de una red de desagües pluviales, veredas, dársenas y refugios para el transporte público, nuevo equipamiento urbano y el recambio de luminarias con tecnología LED, en un trabajo articulado con el Gobierno Nacional.

“Recorrimos la obra de repavimentación que pusimos en marcha sobre una de las arterias más importante de nuestra ciudad. Esta obra que desarrollamos con Vialidad Nacional, prevé la colocación de señalización, nueva red de desagües pluviales, dársenas para el ascenso y descenso de pasajeros con refugios de transporte público, luminarias LED y la parquización del bulevar. Gracias al acompañamiento del Estado Nacional, estamos llegando con obras a distintos puntos de nuestro distrito para mejorar los accesos que se encuentran deteriorados y así también la circulación de nuestra comunidad”, afirmó Mendoza.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, detalló que “esta es una de las 200 obras que estamos llevando adelante en el distrito, se trata de la repavimentación de avenida La Plata desde Smith hasta Florencio Varela, es un tramo que estaba en muy mal estado, que no tenía sumideros, que no tenía obra hidráulica y por eso siempre estaba anegada. Así que estamos no solo repavimentando con dos paquetes, uno para tránsito liviano y otro para tránsito pesado, sino que además se van a hacer las dársenas para transporte público, los refugios, el recambio de luminarias LED, la incorporación de nuevo equipamiento urbano y la obra hidráulica correspondiente para que todo este sistema funcione bien”.

Esta es una obra que va a brindar mayor seguridad vial, va a ser un corredor mucho más iluminado, más seguro para el peatón y más seguro para el tránsito vehicular; además, se completa con los pavimentos que se están realizando en la zona, como en la calle 401 bis.

Contentos por ver las máquinas trabajando, vecinos y comerciantes coincidieron en señalar la importancia que la obra tiene para el barrio. “Hacía mucha falta este trabajo porque había muchos baches, calles en muy mal estado, sin luminarias y con problemas de seguridad, así que todas estas mejoras son un progreso”, dijo Sergio Méndez.

En la misma línea, Facundo Santa Cruz contó que “con mi familia toda la vida fuimos comerciantes, hace 15 años que estamos acá, esta es una avenida muy transitada, que estaba en muy malas condiciones, así que sin duda esta obra va a ser una gran mejora y va a ayudar mucho para que el barrio siga creciendo”.

De la recorrida participaron el subsecretario de Obras e Infraestructura del Municipio, Sebastián García; la directora del Centro Integrador Comunitario 2 de Abril, Luciana Arona; el director del Centro de Gestión y Participación Ciudadana (CGPC) de Ezpeleta, José Migliaccio, y la concejala Eva Mieri.

Detalles técnicos

La avenida La Plata es una arteria importante de comunicación, con un intenso tránsito automotor y de transporte público de pasajeros. El tramo que se está remodelando, que consta de dos calzadas con un ancho de 7 metros con pendiente única y separador central, se encontraba en muy malas condiciones por falta de mantenimiento, con gran cantidad de baches, sumideros insuficientes y algunos destruidos.

Actualmente, se está trabajando en el fresado y reencarpetado en las dos calzadas centrales y la construcción de pavimento de hormigón con cordón cuneta integrado en las calzadas externas y la respectiva señalización horizontal y vertical. Además, la obra contempla una red de desagües pluviales que sistematice la cuenca de aporte y que conduzca los excedentes hídricos en forma eficiente, para evitar anegamientos sobre la calzada, teniendo en cuenta el alto grado de urbanización que ha tenido la zona, que hizo acrecentar los coeficientes de escorrentía superficial.

A su vez, se construirán dársenas para el ascenso y descenso de pasajeros con sus respectivos refugios, y un sector de dársenas de estacionamiento a 90º. También se ejecutarán veredas de 1.50 m de ancho en ambos lados a lo largo de toda la traza, se readecuará el sistema de iluminación y, por último, se realizará la parquización del bulevar.