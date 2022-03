Operativo "Quilmes Cerca" en el centro de jubilados "Tres deseo"

El Municipio de Quilmes desarrolló este martes un nuevo operativo de "Quilmes Cerca", el programa que aproxima los trámites y servicios del gobierno local y los principales organismos nacionales y provinciales a los barrios.

En esta oportunidad, los equipos de ANSES, PAMI, RENAPER, SUBE, Progresar, SEDRONAR, vacunación contra COVID-19 y calendario oficial, entre otros, se instalaron en el Centro de Jubilados Los Tres Deseos, ubicado en Laprida 2499, que abrió sus puertas para la comunidad del barrio La Vera, de Quilmes oeste.

La directora del CAPS La Vera, Mayra Urbina, indicó: “Articulamos con la institución esta actividad que ya estaba pedida por los vecinos para que puedan tener todo el acceso a los servicios y resolver sus reclamos. Desde el centro de salud vinimos con el área de vacunación para que los chicos puedan tener todas las vacunas del calendario”.

Los vecinos y vecinas también se asesoraron sobre trámites municipales como servicios públicos, habilitaciones, licencias de conducir, servicios de zoonosis, consejería en salud sexual, niñez, desarrollo social, seguridad, empleo, mujeres y diversidades, educación, culturas y deportes.

Al respecto, Noemí Fernández, del centro de jubilados Los Tres Deseos, comentó que en el lugar organizan muchas actividades y resaltó la colaboración del Gobierno Municipal para poner la institución en condiciones.

“Hace 10 años que estamos trabajando acá y conseguimos mucha participación por parte del Municipio y de PAMI, entonces pudimos hacer muchas cosas para los socios. El año pasado nos vacunamos todos y ahora hay vacunación para los chicos. Esta gestión la verdad nos acompañó sobretodo en pandemia, muchísimo, tanto PAMI como el Municipio nos ayudaron y permitieron hacer muchas cosas en el centro”.

También la vecina Julia Santillán comentó que se acercó a la jornada de Quilmes Cerca: “Vine hoy acá para asesorarme sobre asuntos de PAMI y sacar turno para los doctores. Está muy bueno que vengan al barrio. Me atendieron muy bien, son muy amables, me sentí muy cómoda. Pude resolver todo. Me voy conforme”, afirmó.

El operativo Quilmes Cerca continuará el jueves 9, de 9 a 13, en Florida 1638, de Ezpeleta y el viernes 10 en calle 895, entre 855 y 856, en San Francisco Solano.