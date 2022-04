El Club Moreno tiene su nuevo piso de parquet

El Club Social, Deportivo y Cultural Moreno de Quilmes ya tiene su nuevo piso de parquet en su cancha del primer piso de la sede social de Moreno Nº 72 y la inauguración contó con la presencia de la intendenta Mayra Mendoza , el secretario Nicolás Mellino y el presidente de la entidad, Oscar Zinna.

Todo se realizó a través del Programa de Fortalecimiento a Clubes de Barrio y Entidades de Bien Público y el Programa Clubes en Obra.

"Inauguramos una nueva cancha que fortalece a todo el deporte no solo de Quilmes, sino de la zona. Nosotros queremos que Quilmes se destaque y tenga las condiciones que se necesitan para que todos tengan la oportunidad de entrenar y de jugar. Ahora esta cancha es de ustedes, la tienen que poder disfrutar, tienen que poder venir muchos otros chicos y chicas a este club, es para que el club sea cada vez más grande, inclusivo y se pueda disfrutar", expresó Mendoza

Frente a las familias y los y las jóvenes que practican deportes en dicha institución, la Jefa Comunal sostuvo: "este es un trabajo que lo hacemos articulado con las familias, el club y el Municipio, porque todos y todas tenemos el mismo objetivo, que es poder mejorar la calidad de vida de la comunidad, de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Entendemos que los clubes cumplen un rol social fundamental, que la comunidad y que nuestra vida en sociedad necesita muchísimo. Siempre lo planteamos, las horas que nuestros pibes y pibas pasan en un club son horas que no están en la calle o haciendo algo improductivo en otros lugares. Es muy importante que los clubes estén en condiciones, lindos y puedan tener las puertas abiertas para toda la comunidad".

Por su parte, el secretario de Culturas y Deportes comunal, Nicolás Mellino, señaló: "estamos muy felices de volver a cumplir un sueño de otra institución local. Este proyecto se enmarca dentro del programa de Fortalecimiento a Instituciones y Clubes de Barrio, donde vamos realizando diferentes obras en los clubes de nuestro distrito".

Sobre la alegría de ver un anhelo de tantos años concretado, el presidente Zinna manifestó: "esto es un largo sueño porque es un viejo club este, el Club Moreno, que está próximo a cumplir 100 años. Por suerte esto se pudo cristalizar gracias a un programa del Municipio que apunta a fortalecer a las entidades de bien público y a los clubes de barrio. Sin este aporte invalorable no hubiésemos podido hacerlo en este momento. Con la acción mancomunada del Municipio y la masa societaria y amigos de la institución, pudimos ver concretado este sueño".

En referencia a los beneficios de practicar deportes en una cancha de parquet, una de las profesoras de básquet femenino, Marcela Del Prete, explicó: "a nosotros esto nos sube muchísimo el nivel. Nos beneficia en todo, nosotros tenemos un deporte de impacto y esto nos hace mucho mejor a la espalda, a las rodillas. Nosotras ahora estamos anotadas en un torneo federal que si no tenés cancha de parquet no lo podés jugar, es otro prestigio. Me parece perfecto que el Municipio se encargue de la gente y de los clubes. Nosotras acá tenemos muchas alumnas de diferentes niveles sociales, del que tiene plata, del que no y del que ayudamos a veces a jugar, y en todo. Más allá de que damos deporte, les damos un nivel de vida, social y amistad a ellos, a los padres que se vuelcan en nosotros los profes, y esto es mucho más que un deporte para nosotros".

En la misma línea, una de las profesoras de fútbol infantil, Florencia Lagoa, contó: "más que nada para el club es algo histórico que se buscaba hace muchos años. Fue una meta que se tenía y se pudo lograr. El impacto de la cancha de parquet es diferente, la competición es distinta, es una cancha que ahora está condiciones completamente como corresponde. Para nosotros es un orgullo que el Municipio de Quilmes pueda lograr esto, de unir todas las clases sociales. Tenemos muchos chicos que están subvencionados, que sacamos de las calles a veces un ratito, como para poder compartir y que sea otro su tiempo libre, que no estén en la calle sino adentro de un club".

El Club Moreno fue fundado el 25 de agosto de 1925 y tiene como actividades centrales el básquet femenino y masculino (es de los más importantes del distrito en este deporte con aproximadamente 300 participantes y el fútbol infantil (alrededor de 100), además de contar con patín, aikido, taekwondo, entrenamiento funcional, danzas, pilates, pádel y natación.

También participaron de la actividad la directora general de Entidades de Bien Público, Martina Bonanata; el director de Deportes, Lucas Tundis, y las y los concejales Florencia Esteche, Bárbara Cocimano y Ezequiel Arauz Pérez.