Tras la nota sobre corrupción renunció Sebastián Raspa

A última hora del viernes y tras la nota publicada por el portal "El Disenso", el subsecretaria de Hábitat del Municipio, Sebastián Raspa presentó su "renuncia indeclinable" ante la intendenta Mayra Mendoza .

En un comunicado Raspa, que trabaja en la Municipalidad desde la gestión de Francisco "Barba" Gutiérrez, y continúo con Martiniano Molina, hizo un descargo y dijo que El Disenso realizó una "publicación de información falsa, maliciosa y tendenciosa" y aseguró que "nos pondremos a disposición de la justicia para que se aclare definitivamente esta farsa montada sobre mentiras".

Raspa además intentó desligar a Bordalejo de funciones públicas dentro del Municipio y señaló que nunca fue "funcionario de la gestión de Quilmes”.

La dimisión a su cargo fue acompañada de una carta en la que aseguró que el portal «El Disenso» publicó «información falsa, maliciosa y tendenciosa» que a su criterio «buscan dañar un proyecto político, también dañan mi buen nombre y el del cooperativismo de trabajo».

Asismismo Raspa anunció que iniciará acciones legales contra el medio periodístico al tiempo que se puso a disposición de la Justicia.

A continuación la carta completa:

"Ante la publicación de información falsa, maliciosa y tendenciosa por parte del portal El Disenso, que incluye hasta capturas de pantalla intencionalmente adulteradas, he decidido expresarme por este medio con el fin de proteger el proyecto político que encabeza la Intendenta Mayra Mendoza de las operaciones mediáticas que quieren ensuciar el trabajo que se viene haciendo en el distrito, e inhabilitarla a ella de cara al debate público.

De la misma manera, quiero desenmascarar las mentiras allí expuestas que, además de buscar dañar un proyecto político, también dañan mi buen nombre y el del cooperativismo de trabajo. En primer lugar, quiero dejar en claro que no soy ni fui parte de ninguna de las cooperativas con las que trabajó el municipio de Quilmes en la presente gestión. Las capturas de pantalla que incluyen mi nombre como miembro de la cooperativa La Estrella son absolutamente falsas. Además, no tengo ni tuve cuentas ni participación en empresas en el exterior. Ni siquiera he viajado a los Estados Unidos en toda mi vida: de hecho, nunca tuve visa para ingresar.



En segundo lugar, quiero resaltar que el trabajo que realizan los más de 350 compañeros cooperativistas en Quilmes es un trabajo diario, constatable, que se puede ver en las nuevas obras, plazas, en los bulevares, en cada uno de los barrios del distrito en los que se trabaja día a día. Y por sobre todas las cosas, quiero dejar en claro que las cooperativas son una fuente de trabajo digno, legítimo y formal, gracias al cual todos los compañeros y compañeras cuentan con obra social, aportes y toman participación en las decisiones como establece la democracia interna que rige la conformación de toda cooperativa. Las cooperativas mencionadas tienen una extensa trayectoria en el municipio: existen desde el año 2004, están inscriptas en el municipio desde hace más de 10 años y trabajaron en todas las gestiones que tuvo el distrito desde entonces. Y muchas de ellas, además, trabajan en otros municipios.

También, aclarar que todos los trabajos mencionados se enmarcan en la Ley Orgánica Municipal, en la Ley de Promoción de la Economía Social y Solidaria y en las ordenanzas del Municipio de Quilmes que promueven el trabajo local y la economía social. Las tareas contratadas a las cooperativas fueron ejecutadas en tiempo y forma, y son constatables por cualquier ciudadano o ciudadana.

Finalmente, ratificar que ninguna de las personas mencionadas en el artículo tiene incompatibilidad entre la función pública y el trabajo en las cooperativas. La publicación menciona a Martín Bordalejo quien nunca fue funcionario de la gestión de Quilmes.

En vista de esto, tomo la decisión de poner a disposición de nuestra intendenta mi renuncia indeclinable al cargo de Subsecretario de Hábitat porque formo parte de un proyecto político al que se quiere ensuciar sin razón a través del ataque sistemático a quienes formamos parte del mismo. Un gobierno que está llevando adelante una transformación como nunca pasó anteriormente en Quilmes. Un gobierno que tiene al frente a una Intendenta que está cerca de la gente y lejos de los grandes medios de comunicación, que es lo que no toleran. Ninguna gestión municipal en la Argentina enfrenta un nivel de operaciones mediáticas y persecuciones como lo hace Mayra Mendoza en Quilmes.

Por eso no voy a prestarme al daño que pretenden causar aquellos que creen que pueden conseguir en los medios lo que no logran a través de las urnas. Vamos a seguir fortaleciendo el trabajo cooperativo porque no tenemos nada que esconder. Nos pondremos a disposición de la justicia para que se aclare

definitivamente esta farsa montada sobre mentiras y vamos a iniciar acciones legales contra el medio El Disenso para que responda por sus ataques basados en calumnias y agravios." , señaló Sebastián Raspa.