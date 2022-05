Alfredo Casero habló sobre Mayra Mendoza

Los días de Alfredo Casero parecen no tener paz. Es que luego de su polémica reacción en el programa de Luis Majul donde golpeó la mesa e insultó en vivo, durante la última semana volvió a estar en el medio de la escena disparando y contestando a sus "detractores", como él indicó en su última aparición.

En esta oportunidad salió con los tapones de punta contra el cantante de cumbia "El Dipy", quien se había burlado de que Casero no tenga presentaciones en su agenda y hasta se mofó de que lo hubieran elegido a él y no al ex Cha cha cha, para la conducción radial.

Además el cantante fue invitado al programa de Majul y pidió "atar a uno en Plaza de Mayo para que se termine este quilombo", en referencia a la política del país.

Tras sus declaraciones, Casero realizó un video de varios minutos y los fulminó. "Dice que quiere atar a alguien a un palo, dipy, si querés me podes atar la chot... a una cañita", empezó. "Lo que pasa es que te mandan, seguro alguno de Juntos por el Cambio, y te mandan para ponerle un nivel de locura a lo que yo digo para que quede en la nada. Pero no es así Majul, si vos te crees, igualmente a los comunicadores que tiene, los cubanos que trajeron, me los como como las berenjenas con escabeche", dijo furioso.

Además tiró: "Dipy, te están usando, pibe, no te levantés las medias que es foto carnet, no te metas esto va a en serio". Y sostuvo: "Vos te hiciste famoso por pegarle a tu señora, yo no, y no me importa nada si me vienen a palmear la espalda. Nunca me ofrecieron una radio, y a vos te la ofrecieron enseguida. No te metas conmigo, metete en tu guerra".

A su vez, en repetidas oportunidades mencionó a Mayra Mendoza pidiendo información de la causa por desvío de fondos a Cooperativas.