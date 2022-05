"Necesitan a los pobres para fugar dinero": dura acusación tras la denuncia contra Mayra Mendoza

Así acusó la diputada nacional Mónica Frade, quien esta semana pidió ampliar la denuncia

El caso de denuncia por las cooperativas de Quilmes vinculadas a funcionarios municipales que recibían dinero por trabajos y lo habrían girado a cuentas offshore sigue generando cruces y acusaciones cruzadas. Luego de que surgiera un nuevo nombre vinculado a la intendenta Mayra Mendoza, Sebastián Daer que es actual funcionario de la AFIP y expareja de la jefa comunal, la diputada nacional de Juntos por el Cambio Mónica Frade pidió investigarlo por ser apoderado de una sociedad.

Como se publicó anteriormente, en una ampliación de denuncia, Frade reclamó realizar medidas de prueba en una presentación en la causa que tramita en Comodoro Py. Reseñó que Daer tiene un “poder especial” en la sociedad Sur II SRL, de Scozzari y Luciano Tiranti, domiciliada en Moreno 567, Quilmes.

“El doctor Daer es exposo de la intendenta, con una hija en común y actual funcionario de la AFIP. De esa sociedad [por SUR II SRL] surge una primera y directa relación entre el hoy secretario legal y técnico de la Sra. Intendente, su exesposo y la Sra. Anabella Galván, empleada de la Municipalidad de Quilmes”, relacionó Frade en su denuncia.

La legisladora nacional dijo este martes que "la intendente se autodenuncia como si ella no supiera lo que está pasando en Quilmes. Había dos empresas, una que se constituyó en 2017 y otra que se constituyó hace un mes que la tiene a ella como integrante junto con su ex esposo y con Claudio Carbone que es su actual secretario Legal y Técnico. Lo que hice fue mencionar un entramado con sociedades que cruzan con funcionarios públicos, la propia intendenta y las personas a cargo de estas cooperativas. Hay un hilo conductor, denominadores comunes y cruces de contrataciones. Alejandro Scozzari es un contador de Quilmes que es una pieza que vincula todo esto y constituyó una sociedad The Wolf Building que Mendoza contrató el año pasado para alquilarle unas palas para levantar montículos por 54 millones".

"La justicia la persigue por posible ladrona, no tiene que ver con el color de su piel o el partido en el que milita. Hace 15 días quedó firme el procesamiento de medio gabinete de Francisco Gutiérrez y han quedado procesados esos pobres por los que tanto lloran. Ponían al frente de las cooperativas a personas indigentes y quedaron procesados. Probablemente ahora pase lo mismo, ellos necesitan a los pobres para fugar dinero y malversar fondos. Esto es muy frecuente en el Conurbano. Si la justicia fuera más efectiva, esto no se repetiría porque recién ahora se está procesando algo que se denunció hace 10 años", sentenció Frade.