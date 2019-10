La UNQ celebró su 30º aniversario e inauguró el Aula Magna

El lunes 28 de octubre de 2019 el rector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Alejandro Villar, junto al vicerrector, Alfredo Alfonso, y la Secretaria General, María Elisa Cousté, encabezaron el acto de celebración de los 30 años de la Institución. El evento tuvo doble importancia, ya que inauguró un nuevo espacio: el Aula Magna.



Durante la celebración estuvieron presentes Rectores de las Universidades Nacionales de Avellaneda (Jorge Calzoni), de Hurlingham (Jaime Perczyk), de Arturo Jauretche (Ernesto Villanueva), de Moreno (Hugo Andrade), del Oeste (Roberto Jesús Gallo); el diputado del Parlasur y ex canciller Jorge Taiana; el ex Presidente de la Nación, ex diputado nacional y ex intendente de Quilmes Eduardo Camaño; el ex intendente de Quilmes Francisco Gutiérrez; la diputada nacional e intendenta electa del Municipio, Mayra Mendoza; los ex rectores de la UNQ Daniel Gomez, Gustavo Lugones y Mario Lozano; el ex vicerrector de la UNQ Jorge Flores; alumnos, personal administrativo y de servicios, docentes de la UNQ y personalidades destacadas de la cultura y la política nacional y local.



El acto comenzó con un corte de cinta que dejó formalmente inaugurada el Aula Magna, del que participaron el Rector y el Vicerrector de la UNQ, el ex rector Mario Lozano, Eduardo Camaño y Mayra Mendoza. Luego fue el turno de los discursos, que hicieron una reflexión del presente y se asomaron hacia el futuro. Alfredo Alfonso destacó “En nuestro ADN están la investigación, la ciencia, la editorial y nuestra pionera modalidad virtual”. “Esta gestión ha atravesado momentos muy duros pero siempre sentimos el apoyo de la comunidad, tanto interna como externa”, completó.



A su turno, el rector Alejandro Villar reconoció la importancia de los quilmeños en la creación de la Universidad. “La UNQ es producto de un empuje de la comunidad de Quilmes. Esa fuerza fue la que creó está Universidad y la que permitió que, junto con la La Matanza, sean las primeras universidades del conurbano", subrayó. Además, la máxima autoridad de esta Casa recorrió los puntos fundamentales de estos primeros 30 años –entre los que se cuentan la cercanía entre estudiantes y alumnos, la innovación, la investigación, la educación virtual y la producción editorial–. “Cuando los jóvenes apuestan por esta Universidad, apuestan por un futuro y porque nosotros les demos la mejor calidad educativa […] La presencia en este acto, tanto de los de adentro como de los de afuera de la Universidad, es lo que nos da sentido”, concluyó.



Durante la celebración, fue distinguido con una medalla de reconocimiento Eduardo Camaño. quien fue intendente de Quilmes al momento de sanción de la ley de creación de la UNQ. "Este reconocimiento no es para mí sino para toda la comunidad quilmeña, que en ese momento luchaba por una universidad. Estoy orgulloso de lo que se ha logrado", agradeció.



Por último, en la ceremonia se estrenó “El Hilo de los Sueños”, un video documental que recorre la historia arquitectónica de la UNQ. Allí, el arquitecto autor del proyecto, Mederico Faivre, afirmó: “El pasado nunca pasa, es solo una dimensión del presente. De una fábrica textil abandonada construimos una universidad. La universidad es eso también: una fábrica, pero de profesionales que sueñan un mejor destino para su país, su ciudad, su barrio”.