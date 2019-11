Acciones para prevenir el Dengue, Zika y la Fiebre Chikungunya

Se brindó una capacitación y actualización para agentes municipales, a quienes también se les brindó una descripción sobre el mosquito que las propaga

La Secretaría de Salud Pública e Higiene de la Municipalidad de Berazategui dio inicio a las acciones de prevención de estas enfermedades con una capacitación y actualización para agentes municipales, a quienes también se les brindó una descripción sobre el mosquito que las propaga.



Durante el lanzamiento, la Dra. Mariel Mussi, secretaria de Salud, expresó: “En realidad, la prevención la llevamos adelante durante todo el año y consiste en charlas, capacitaciones, descacharrización y fumigación, pero se intensifica en esta época del año porque existe un pico de la enfermedad. En Berazategui estamos bien porque trabajamos todo el año. Eso es lo importante”.



Y luego recomendó a los vecinos “que no tengan recipientes con agua, que son los más peligrosos; siempre darlos vuelta, desde las tapitas de bebidas, las cubiertas de autos y los floreros, y usar repelente”.



Luciana Soto, directora médica del Centro Sábatto, manifestó: “La idea es focalizar sobre el vector, que es el mosquito, a través del que se transmite el virus y sobre todo en la prevención, que es lo más importante para evitar la enfermedad”.



Y luego se detuvo en los síntomas que produce el dengue: “En principio, el síntoma es un síndrome febril inespecífico; cursa con fiebre, que suele ser aproximadamente una semana de duración y no cursa con un cuadro respiratorio. Si hay fiebre, dolor de garganta y tos, generalmente es otra cosa. Pero si existen dolores musculares fuertes, dolor retro ocular, cefaleas, dolor abdominal o diarrea y, en algunos casos, brotes en la piel, no deben esperar y hacer la consulta en Sábatto o en cualquiera de los 5 CAPS periféricos que tienen guardia las 24 horas. Si un médico considera que hay un paciente de riesgo, se activa un protocolo de seguridad que tenemos estandarizado en la Municipalidad”.



Por otro lado, Soto destacó los grupos de riesgo, que son: embarazadas, bebés menores de 3 meses, adultos mayores de 70 años, diabéticos, pacientes oncológicos o hipertensos.