Justicia por joven presa por defenderse de ladrón

Allegados, amigos y familiares de Karen Marín se movilizaron hoy a las puertas de los Tribunales de Quilmes para pedir por la libertad de una mujer que fue detenida tras ser asaltada hace dos semanas en la calle 888 y 835, en San Francisco Solano.

El episodio ocurrió hace dos semanas en el cruce de 888 y 835, cuando Karen acompañó a su novio a tomar el colectivo. “Le salieron unos malvivientes. Ella se defendió y por defenderse la metieron presa”, dijo Angélica, su madre, que agregó que es una causa “armada” por el hermano abogado del ladrón.



Fue acusada de “lesiones graves” y por “el robo de una gorra” al ladrón, situación por la que se le denegó la excarcelación por parte del Juzgado de Garantías N° 1 de Quilmes. La causa se encuentra a cargo del fiscal Leonardo Sarra, de la UFI 2.



Y agregó: “Ella tiene su peluquería, trabaja todo el día. Ella no jode a nadie y no es delincuente. Yo pienso que es una causa armada por el abogado de esta gente. Me parece raro que la Justicia no avance con esto”.