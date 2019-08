Finales distritales de futsal masculino

Este miércoles jugaron los chicos sub 14 de los colegios: EES 36, Innova y EES 5; San José Obrero, EES 19 y EES 16; San Mauro, EES 37 y EES 38 y Madre Teresa, EES 56 y EES 23. El jueves lo harán los sub 16 y el viernes la sub 18