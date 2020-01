Más de 2000 graduados de los cursos de oficio con salida laboral

En esta ocasión, recibieron sus diplomas vecinos graduados de 27 diferentes oficios brindados en 40 instituciones intermedias de todo el distrito. La ceremonia contó con la presencia del intendente de Berazategui, Juan José Mussi

En un multitudinario acto realizado en el Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo”, se entregaron más de 2 mil certificados correspondientes a los Cursos y Talleres laborales dictados, de forma gratuita, por la Secretaría de Organizaciones No Gubernamentales de la Municipalidad. En esta ocasión, recibieron sus diplomas vecinos graduados de 27 diferentes oficios brindados en 40 instituciones intermedias de todo el distrito. La ceremonia contó con la presencia del intendente de Berazategui, Juan José Mussi.



Durante el acto de entrega de diplomas, el Jefe Comunal expresó en relación a la actualidad del país: “Amiguémonos de alguna manera. Si seguimos hablando del pasado, le estamos quitando fuerza al futuro. A los que me votaron les agradezco y a los que no, les digo que estoy a disposición. Hablemos de esta Argentina unida y dejemos de lado lo que nos separa”.



Asimismo, Marcelo Benedetti, secretario de Organizaciones No Gubernamentales, explicó: “Desde el año 2006 estamos brindando este servicio. Estos cursos en forma privada cuestan alrededor de 10 mil pesos; acá los brindamos gratis y son de primer nivel. En lo que va del año, ya cursaron más de 4300 personas. La gente busca una salida laboral y estos talleres están pensados en función de capacitarla y ayudarla en ese tema. Además, estas capacitaciones se dictan en todo Berazategui”.



En tanto, Lia Farías, del barrio Los Manzanos, dijo: “Hice el curso para capacitarme laboralmente. Es muy bueno, son tiempos difíciles y en estos momentos aprender inglés es muy caro. Es bárbaro que la Municipalidad ofrezca de manera gratuita estas posibilidades a los vecinos”.



Por su parte, Gabriel Balmaceda, quien recibió el certificado del curso de panadería y pastelería II, manifestó: “No todos los Municipios le dan este tipo de oportunidades a la comunidad. Estoy muy agradecida”.