Debate sobre servicio Penitenciario en la zona de la ribera

“Se debate sobre un tema que aún no llegó a Quilmes, se estaría conversando en provincia, son proyectos en el marco de la seguridad y el abordaje que eso necesita", señaló el Presidente del HCD

Durante el encuentro los legisladores dedicaron gran parte de la sesión a las minutas de comunicación verbal poniendo en la agenda legislativa proyectos que aún no fueron presentados ante el Concejo Deliberante, como lo es la construcción de dependencias del Servicio Penitenciario en la zona de la ribera de Quilmes.

En este sentido, Fabio Báez, titular del Cuerpo, expresó, “Se debate sobre un tema que aún no llegó a Quilmes, se estaría conversando en provincia, son proyectos en el marco de la seguridad y el abordaje que eso necesita. Pero no deja de ser un proyecto que todavía no llegó al Concejo Deliberante”, y agregó, “quieren instalar temas que aún no están en la agenda, que están en la charla vecinal y en el tratamiento de algunos medios”.

Sobre el debate

En este contexto, el titular del Legislativo manifestó, “Nos quedamos en cosas en las que se puede estar o no de acuerdo, yo quiero un Quilmes de esta manera, y ellos de otra, pero debatiendo siempre en un marco de respeto y si hay algo que caracteriza a este Concejo Deliberante, es que todos puedan hablar y decir lo que tengan que decir”.

“Nos decidimos a transmitir las sesiones en vivo, permitiendo que todo el pueblo quilmeño pueda ver lo que pasa en una sesión del Concejo Deliberante y debemos respetar el reglamento, lo que rescato de todo esto es qué modelo de país queremos cada uno y no puedo dejar de expresar mi posición”, afirmó Báez.

Despachos de Comisión

Fueron aprobados, entre otros, la adhesión a la Ley Nacional N° 27043 y a la Ley Provincial N° 15035 referida al abordaje Integral Interdisciplinario de la Personas que presentan Trastornos del Espectro (TEA) y la adhesión a las Ley Provincial y Nacional sobre política Indígena y el apoyo a las comunidades aborígenes, siendo además la Wiphala, obligatoria en los actos oficiales junto a las correspondientes banderas de Ceremonia.

Ingreso de expedientes

Declarar Ciudadano Ilustre al ex futbolista Omar Hugo “Indio” Gómez; adhesión al proyecto sobre protocolos para habilitación de establecimientos de entrenamientos deportivos amateur y proyecto sobre “Ficha Limpia”, que restringe el ingreso a cargos políticos a aquellas personas con antecedentes penales, entre otros.