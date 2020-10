Trabajadores del Hospital anuncian corte en la autopista

Con el propósito de reclamar un aumento salarial que eleve el mínimo a 70 mil pesos

Empleados autoconvocados del Hospital de Quilmes Isidoro Iriarte cortarán la autopista Buenos Aires-La Plata, para reclamar por un aumento salarial que eleve el mínimo a 70 mil pesos.

Así lo detallaron en una carta dirigida al gobernador Kicillof, en el marco de una reunión entre gremios del sector pautada para hoy con el mandatario provincial. En la misiva, el equipo de salud del Isidoro Iriarte destaca que no esperan una buena propuesta, ya que no se sienten representados por los sindicatos y no avalan la propuesta de un 10% que hiciera el ejecutivo bonaerense.

Desde el gremio CICOP, Sebastian Galiñanes, dijo que se sumaron a la demanda y la protesta, pero no acompañan la manifestación en la autopista. La concentración comenzará a las 12 en la puerta del Hospital de Quilmes con la participación de trabajadores de otros hospitales de la zona, como el Oller y el Hospital el Cruce.



El secretario general del gremio en el Iriarte indicó que “el número de profesionales es escaso, más allá de que hubo nombramientos que fueron muy pocos”, ya que “muchos de los cargos no se ocuparon producto de los malos salarios”. Y agregó: “El peor problema que tenemos es que los salarios desalientan”.