La despedida a Maradona de gente reconocida de la zona

Saludos, fotos y más tuvieron los posteos de varios vecinos del conurbano sur

Vecinos y vecinas reconocidas de la zona participaron a través de sus cuentas en redes sociales para despedirse de Diego Armando Maradona, el mejor jugador de la historia del fútbol.

La intendenta de Quilmes Mayra Mendoza señaló: “Un día tristísimo. Se fue El Diego, quien supo llevar nuestros colores a lo más alto y darle las mayores alegrías a todo el pueblo. ¡Hasta siempre, compañero! Gracias por el compromiso con las luchas populares. Eterno en nuestro corazón y en nuestra historia”.

“Fuiste magia en todas las canchas que pisaste! Nos hiciste sentir orgullosos de nuestros colores! Siempre estarás vivo en nuestros corazones Gracias para siempre Diego! #HastaSiempreDiego“, posteó el Intendente de Berazategui, Juan José Mussi.

Por su parte, el ex intendente Martiniano Molina posteo una imagen con Maradona y utilizó una frase de Roberto Fontanarrosa para despedirlo: “No te juzgo por lo que hiciste con tu vida, te quiero por lo que hiciste con la nuestra”.

A su vez, el ex Jefe de Gabinete, Anibal Fernández señaló: "Que Dios te bendiga querido amigo".

En tanto, el músico Martín Fabio más conocido como "El Mono" de Kapanga posteó algunas fotos con el astro del fútbol y el hashtag #chaudioego.

El ex futbolista y actual manager de Racing, Diego Milito señaló: "Profunda tristeza, que en paz descanses Diego, gracias por la felicidad que nos diste a todos los argentinos. Nunca te vamos a olvidar"

El ex futbolista Adrían Maquina Giampietri compartió el famoso gol del siglo ante los ingleses en el Mundial de México 86 y escribió: "Genio del fútbol mundial, genio, genio, genio. Quiero llorar. Todo eso me pasa. Descansa tranquilo maestro de los maestros."

A su vez, la ex Leona Mariné Russo compartió una foto con Maradona y señaló: "Una Afortunada sin dudas. El argentino más Argentino".

Y el boxeador Maravilla Martinez escribió: " Eternamente gracias. Por la gloria deportiva pero, sobre todo, porque nos hiciste sentir felices a todos por igual. Eso para mí, es suficiente. Leyendo algunos comentarios me siento conmovido por tanta crudeza e irracionalidad. Quien critica, blasfema, quien se olvidó o nunca vivió siquiera ‘algo’ de lo que Diego dio en la cancha, en el campo de futbol, simplemente no entendió que Maradona fue capaz de traspasar toda barrera deportiva y aquí diré ‘mi porqué’: Porque Diego fue capaz de ‘ayudar’ a mi madre a que olvidáramos nuestra pobreza, nuestra carencia, nuestra falta de plato en la mesa. Eso hizo Diego. Nos hizo olvidar cuan pobres éramos. Yo, soy agradecido. Mi madre, estoy seguro mucho más. Ella más, mucho más de una vez, no tuvo un plato de comida para ponernos en la mesa.Y ahí estaba Diego, para que olvidáramos eso que nos faltaba. Para que sonriéramos orgullosos, teniéndolo envuelto en la celeste y blanca. Nuestro Diego. El del pueblo. El que vivió un millón de veces, un millón de vidas. El que destruyó, una por una, esas tantas vidas que le fueron concedidas. Diego Armando Maradona. Gracias por todo Diego."