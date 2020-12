Ezpeleta: Vecinos denuncian desborde de una cloaca

Se encuentra ubicada en un predio municipal de las calles Colombia y Concordi

Vecinos del barrio Villa Augusta de Ezpeleta denuncian desbordes cloacales en un predio municipal ubicado en Colombia y Concordia. Los lugareños indicaron que la cloaca no tiene tapa y que las aguas servidas, junto con la basura acumulada en el lugar, inundan la calle y los patios de las casas linderas.



Los lugareños aseguran que llamaron a AySA, pero no pudieron comunicarse. Desde el Municipio les manifestaron que no podían hacer nada.