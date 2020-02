El Municipio de Quilmes realizó una jornada de descacharreo contra el dengue en el barrio San Sebastián, de Bernal Oeste con énfasis en la participación social y la prevención.

El secretario de Salud, Jonatan Konfino, encabezó el operativo que consistió en recorrer casa por casa para entregar folletos informativos y bolsas de residuos con el objetivo de que los vecinos y las vecinas depositen allí los recipientes que no utilizan y puedan acumular agua.

“El foco está puesto en la salud comunitaria, por eso es muy importante que en el barrio se comprometan a deshacerse de aquellos objetos donde el Aedes Aegypti puede dejar sus huevos. Les damos las bolsas grandes para que pongan allí los objetos y luego las pasamos a buscar. Si no hay huevos, no hay mosquito y si no hay mosquito, no hay dengue”, explicó Konfino.

Luis, vecino del barrio, agradeció al Municipio por la iniciativa y destacó la importancia de la prevención. En esa línea, María, otra de las vecinas, señaló que “son pequeñas cosas que tenemos que hacer en nuestras casas para ayudar a que el mosquito no se reproduzca como, por ejemplo, tirar los cacharros que no se usan y dar vuelta o tapar los que sí se usan”.

La jornada contó con la participación de cerca de veinte promotores y promotoras de salud. Desde el área de Salud informaron que los operativos de descacharreo continuarán en distintos barrios de la ciudad.

Acciones preventivas

*Eliminar todos los criaderos de mosquitos, es decir, todos los recipientes que contienen agua en el interior de las casas y en sus alrededores como, por ejemplo, latas, botellas y neumáticos.

*Dar vuelta aquellos recipientes que no pueden eliminarse porque se usan permanentemente (baldes y palanganas), de manera que no acumulen agua.

*Mantener el jardín desmalezado y destapar los desagües de lluvia de los techos.

*Renovar el agua de floreros y bebederos de animales día por medio.

Ante la aparición de los síntomas de alerta como fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal y manchas en la piel acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado.