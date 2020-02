Acuerdan otra pena de trece años para los Lanatta y siete más para Schillaci

Fue en el proceso de juicio abreviado por el ataque a tiros de dos policías, tras escapar de la cárcel de General Alvear, en 2015

Los hermanos Cristian y Martín Lanatta aceptaron una nueva pena de 13 años de prisión y Víctor Schillaci otra de 7, en una audiencia de juicio abreviado celebrada ayer, en la causa que los investigó bajo sospecha de haber baleado a dos policías bonaerenses, tras protagonizar en diciembre de 2015 la fuga de la cárcel de la localidad bonaerense de General Alvear, donde cumplían la pena de prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez.

En el marco de un amplio operativo de seguridad, los acusados fueron llevados hasta los Tribunales de 8 y 56, para comparecer ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal I Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Hernán Decastelli.

Allí, la fiscal de Juicio Silvina Langone inició el debate, adelantando que había llegado un acuerdo de juicio abreviado por las penas antes citadas. El Tribunal luego le dio la palabra los abogados defensores de los imputados, quienes no se opusieron a lo señalado por el ministerio público. También le dieron la palabra al particular damnificado, que no se opuso al acuerdo.

HABLÓ LA POLICÍA BALEADA

Luego fue el turno de una de las víctimas de este caso, la agente policial Angelina Yudati, quie fue baleada y estuvo en gravísimo estado.

La joven policía no se opuso al acuerdo y manifestó que su deseo es solo que “se haga Justicia”.

El acusado Martín Lanatta, hizo también uso de la palabra. Aceptó la pena, pidió que se unifiquen las causas en su contra ante este Tribunal I de La Plata. Luego reiteró que si bien consistió el acuerdo para acelerar el trámite procesal y no enfrentar un debate oral que podría durar dos meses, considera que los tres son inocentes del hecho que les imputan: “No estuvimos en ese lugar”, aseguró sobre el ataque a los policías.

El Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata ahora sorteará a uno de los tres jueces para que se haga cargo del juicio abreviado y rubricar el acuerdo, es decir dictar veredicto y sentencia.

El 27 de diciembre de 2015, los tres detenidos y condenados a perpetua por la causa del triple crimen de General Rodríguez, protagonizaron una cinematográfica fuga de la cárcel de General Alvear, que tuvo en vilo al país entero, a los pocos días de la asunción de María Eugenia Vidal como gobernadora bonaerense.

Por ese caso ya fueron condenados y la sentencia quedó firme, pero ahora enfrentarán un tercer juicio, en la causa que investigó la fiscal penal platense Virginia Bravo, acusados de graves cargos, que incluyó el intento de asesinato de dos policías en la localidad de Ranchos, cuando pasaron por un puesto de control vehicular y se abrieron camino a sangre y fuego.

ESCAPE Y AYUDA DE LA EX SUEGRA

Para la fiscal, según determinó en la instrucción, ese día los acusados escaparon del penal a bordo de un Fiat 128, no sin antes reducir, desarmar y herir a cuatro agentes penitenciarios.

En el trayecto, además, habrían recibido la ayuda de la ex suegra de uno de ellos, que les permitió -en la ciudad de Berazategui- hacer un cambio de rodado para despistar a los investigadores.

Por eso, a los tres reclusos les endilgó “robo, privación ilegal de la libertad agravada reiterada; robo agravado por el empleo de arma y evasión, todo en concurso real” y a la mujer “encubrimiento agravado”.

Lo más grave de ese episodio sucedió el 31 de diciembre de aquel año, cuando, a la altura del kilómetro 100 de la ruta 20, balearon a los agentes Fernando Pengsawath y Yudati.

La fiscal Bravo les imputó los delitos de “homicidio en grado de tentativa agravado por haberse cometido contra un miembro de las fuerzas de seguridad, dos hechos, en concurso real con portación ilegal de arma de guerra y de uso civil”.