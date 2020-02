Arrancó éxodo hacia la costa

Con anuncio de buen clima, arranca un fin de semana extra largo que tendrá dos días feriados y a miles de turistas aprovechando para hacerse una escapada a la Costa Atlántica, tal como viene sucediendo a lo largo de todo febrero. Por este motivo, desde AUBASA recordaron que está vigente el dispositivo especial de seguridad vial con cobertura en todas las rutas que integran el Corredor del Atlántico.

En total, 21 móviles de asistencia, 17 ambulancias y 14 grúas se encuentran desplegadas para atender las emergencias, todo en el marco del Operativo Sol de este año.

Atentos a que en la primera quincena de febrero cerca de un millón y medio de vehículos circularon por las rutas del Corredor, y que para este fin de semana se espera un importante desplazamiento de turistas, es bueno recordar que:

- Para evitar posibles demoras, quienes viajen hacia Pinamar o Villa Gesell, pueden continuar por Autovía 2 hasta el kilómetro 299, altura Las Armas, y allí tomar Ruta 74 hacia su lugar de destino.

- Ante una emergencia, el teléfono al cual comunicarse es el 140.

- Se puede seguir al instante el estado del tránsito en las rutas que conducen hacia las playas, y la Autopista Buenos Aires-La Plata también, a través de la cuentas en Twitter de @AU_BA_SA y @Radio21071, sintonizando Radio 2 en el 107.1 y por intermedio de la cartelería ubicada a lo largo de las distintas trazas.

FEBRERO CON RÉCORD DE VEHÍCULOS TRANSITANDO POR EL CORREDOR

Después de un 1º de febrero que fue el de mayor tránsito hacia la Costa de las últimas temporadas, la primera quincena arrojó un total de 1.340.000 vehículos yendo y viniendo de las playas. Y como el fin de semana que está por comenzar incluye lunes y martes sin actividad con motivo de celebrarse Carnaval, se espera un pico turístico que se verá reflejado en el tránsito.

Por esto, antes de salir a la ruta las recomendaciones son: - Descansá bien previo a viajar - No conduzcas por la banquina - Respetá las velocidades máximas y la distancia entre vehículos - Usá el cinturón de seguridad en todo momento - Circulá con las luces bajas encendidas - No realices adelantamientos peligrosos - No uses el celular al volante - No tomes alcohol si vas a manejar.