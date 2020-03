Desde Salud señalaron que no hay casos en Quilmes

Así lo confirmó el secretario de Salud local, Jonatan Konfino, en el marco de una reunión con especialistas médicos y profesionales de los hospitales, centros de salud y clínicas tanto públicas como privadas del distrito

El secretario de Salud local, Jonatan Konfino, encabezó una reunión con especialistas médicos y profesionales de los hospitales, centros de salud y clínicas tanto públicas como privadas del distrito, con el fin de articular y coordinar acciones conjuntas para brindar una respuesta a la situación del coronavirus (COVID-19) que atraviesa el país.

“Lo importante de la reunión fue unificar criterios de evaluación, manejo y seguimiento de los casos, para que todos los quilmeños y quilmeñas sean evaluados bajo los mismos criterios epidemiológicos que no son otros que los que marcan los ministerios de Salud de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación”, detalló Konfino.



El funcionario remarcó que según la información que publicó el Ministerio de Salud de la Nación, hay 17 casos de coronavirus confirmados en la Argentina. Todos ellos son con antecedentes de viaje a Europa y manifestó que no hay ninguno confirmado en Quilmes.



Recomendaciones sobre el coronavirus



Es un virus que provoca una enfermedad respiratoria. Se transmite por contacto directo con una persona infectada. Los síntomas son: fiebre y tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria.

Si en los últimos 14 días estuviste en regiones con circulación viral (Europa, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón e Irán) o en contacto directo con un caso confirmado, evitá el contacto con otras personas. Estas son las recomendaciones a tener en cuenta:

• Lavarse las manos frecuentemente.

• Al toser y estornudar, cubrirse la nariz y boca con el pliegue del codo y lávate las manos.

• Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias.

• Ventilar los ambientes cerrados.

• Evitar compartir mate, vasos, cubiertos.

• No te automediques. Consultá en el centro de salud más cercano.



Ante cualquier consulta comunicate al 0221-4255437 o por mail a epiquilmes@quilmes.gov.ar.