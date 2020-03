El Instituto Ausonia cerrará por desinfección

Es debido a que una maestra extracurricular estuvo en contacto en los últimos días con familiares provenientes de Italia

Autoridades del Instituto Ausonia de Quilmes decidieron cerrar el establecimiento el lunes para una desinfección profunda del edificio, como medida de prevención ante el coronavirus. Es debido a que una maestra extracurricular estuvo en contacto en los últimos días con familiares provenientes de Italia.

Se trataría de una docente de inglés, que no habría dado aviso acerca de la situación ni se puso en cuarentena, habiendo asistido normalmente al trabajo durante la semana. Esto alertó a los padres, que decidieron no enviar a sus hijos a clases, repercutiendo drásticamente en la asistencia este viernes a la institución ubicada en Av. Mitre y Conesa.



Ante estas circunstancias, la Dirección del Colegio emitió este viernes un comunicado dirigido a la comunidad educativa en la que llevó tranquilidad a los padres negando cualquier tipo de sintomatología de la maestra en cuestión, compatible con coronavirus. No obstante, aseguraron que -enterados del caso- ya la sometieron al aislamiento preventivo mediante cuarentena.



También afirmaron que no tienen registro hasta la fecha de personal docente, no docente, estudiantes y/o familiares con diagnóstico de COVID-19.



MEDIDAS

Sin embargo, para llevar tranquilidad a los padres, definieron “medidas de higiene profunda y desinfección, habiendo además informado la situación a Sanidad Escolar, entidad por la que hemos sido asesorados”. Por este motivo, informaron que el lunes 16 de marzo “se procederá a realizar la desinfección de toda la Institución, por lo tanto los alumnos no asistirán ese día a clases”.