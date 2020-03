Detenciones por incumplimiento del aislamiento en Berazategui

“Seguimos teniendo 3 casos positivos de coronavirus y se encuentran bien. También tenemos 5 en observación, que estamos esperando los resultados”, señaló Mussi

A través de un mensaje dirigido a los vecinos de la Ciudad, vía redes sociales, el intendente Juan José Mussi comunicó las decisiones tomadas en el Municipio y llamó a cumplir con el aislamiento obligatorio para evitar detenciones y mantener los cuidados necesarios para evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19).



Como ya lo había hecho en comunicaciones anteriores, acerca de los casos en Berazategui, Mussi informó: “Seguimos teniendo 3 casos positivos de coronavirus y se encuentran bien. También tenemos 5 en observación, que estamos esperando los resultados”.



Sobre las decisiones que se están tomando a largo plazo y en conjunto con el Gobierno Nacional y Provincial, el Intendente aseguró: “Nos estamos preparando para cualquier contingencia. Tenemos prácticamente listas 150 camas en la Escuela de Policía Dantas; nos han ofrecido un espacio en el San Pablo Apóstol, de 50 a 60 camas; también tenemos el Centro de Actividades ‘Roberto De Vicenzo’; y 4 Centros de Atención Primaria de Salud con espacio para poner camas de internacionalización. Ojalá no necesitemos ninguna”.



Además, sobre los controles en los accesos a la ciudad, para garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Jefe comunal afirmó: “Durante el fin de semana y los feriados se realizaron controles en distintos puntos estratégicos y fueron detenidas 74 personas que violaron los artículos 205 y 239 del Decreto de necesidad y urgencia 297/2020”.



También, Mussi contó que alumnos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) están colaborando, de forma voluntaria, con el Municipio. “Gracias al trabajo que desarrollan estudiantes, estamos detrás de 1500 vecinos que regresaron de países de riesgo en las últimas semanas, a los cuales se los contacta telefónicamente y se les hace un cuestionario inicial y, luego, un seguimiento diario para chequear que no tengan síntomas”.



Así también, hizo un especial llamado a la responsabilidad: “Hay que tener cuidado con la información que se comparte. Se dijo que un vecino que vino de Gran Bretaña era positivo de coronavirus y no era así. No generemos un problema desinformando. Compartamos solo información de fuentes oficiales”.



Para finalizar, Juan José Mussi solicitó a los vecinos: “Respetemos la cuarentena. Vi mucha gente en la calle, muchos vehículos y eso no puede suceder. Debemos tomar conciencia que saliendo no estamos cuidando lo más importante, que es la vida; y tampoco le estamos cuidando la vida al otro”. Y agregó que, en sintonía a lo pedido por el presidente de la nación, Alberto Fernández, se tomarán duras medidas con quienes violen el aislamiento.



MÁS MEDIDAS



Además, entre otras de las decisiones que comunicó, se encuentran:



- Apertura de líneas municipales para orientación psicológica frente al aislamiento: 4356-9200, internos: 2340/ 2341/ 2342/ 2343/ 2344/ 2345/ 2346/ 2347/ 2348/ 2349/ 2350/ 2351. Funcionará todos los días hábiles de 8 a 15.



-Establecimiento del horario de atención al público en los supermercados (mayoristas y minoristas) y comercios minoristas, farmacias, ferreterías, veterinarias y de provisión de garrafas entre las 7 y las 20 Aquí se exceptúan las farmacias de turno y estaciones de servicios, que podrán atender al público durante las 24 horas.



El reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad, solamente podrá extenderse de 7 a 23.



-Todos los comercios autorizados a abrir sus puertas deberán disponer de personal específicamente destinado a controlar el acceso y evitar aglomeraciones, señalizar los lugares de espera para mantener una distancia de un metro y medio entre los clientes, tanto en línea de caja como en donde los consumidores deban formar fila para ser atendidos.