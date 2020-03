Comenzaron las actividades por el mes de la Mujer

La inauguración se dio en la Casa de la Cultura el viernes pasado. Aquí el cronograma de próximos eventos

En el marco del Mes de la Mujer, y en un trabajo conjunto entre el Municipio, artistas locales y pueblos originarios, se llevaron a cabo el viernes pasado por la tarde distintas actividades participativas que involucraron la Casa de la Cultura, la Plaza San Martín y el Museo de Artes Visuales Víctor Roverano.

Al respecto la subsecretaria de Culturas, Gabriela Alonso manifestó que “se inician las actividades del Mes de la Mujer, la Memoria, la Verdad y la Justicia pero nosotres venimos trabajando en esta construcción colectiva con otras secretarías como la Secretaría de Mujeres y Diversidades, Derechos Humanos, Pueblos Originarios y artistas independientes para poder abordar la temática de manera colectiva”. Además agrego: “Es el momento y el tiempo de poder discutir las cuestiones que atañen a la problemática de género. Desde Culturas creemos que tenemos que apoyar fuertemente este pensamiento que nuestra Intendenta adhiere, apoya e invita a pensar y a repensar”.

La apertura de las actividades se realizo en el frente de Casa de la Cultura y estuvo a cargo del Colectivo de Artes Mujeres al Sur que interpretaron canciones y coplas de su autoría. Cecilia Soma, música e integrante del Colectivo dio que hay un nuevo impulso desde el gobierno nacional, provincial y local con respecto a las políticas de género y manifestó que “muchas mujeres fueron silenciadas, violadas y torturadas por sus propios maridos. Suena fuerte pero es real. Así nacieron nuestras coplas y canciones y esta necesidad del grupo de empezar a acompañar a las mujeres desde otro lugar”.

Más tarde, en la Plaza San Martín se realizó una Ceremonia de Sahumado y una charla dirigida por Rosario Acuña y Nicolás Vinaya, de la comunidad Warisata, de Florencio Varela. Al respecto, Cristina Oribe, agente comunitaria de salud e integrante de la comunidad aseguro que “como mujeres indígenas, si no fuésemos atravesadas por este colonialismo diríamos que estamos en contra del aborto. Pero no es así, porque en cada uno de los lugares (hospitales) están muriendo mujeres nuestras. Por eso el día 8 es muy importante, porque está relacionado con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros nietos y nosotras por ser mujeres y por pensar en nuestras familias somos las que recibimos el primer golpe y quizás el más duro. La lucha es lo único que nos va a sacar de esto. Si no hay un cambio cultural es imposible una revolución”.

Posteriormente, en el Salón de los Espejos, se proyectó el documental “Brecha salarial, violencia patriarcal”, de Sandra Miérez, profesora de historia sindicalista y escritora. Después, la Murga “La Chirimbola”, de estilo uruguayo interpreto canciones y coplas que divirtieron al público.

Por último, en el Museo de Artes Visuales Víctor Roverano, se llevaron a cabo dos exposiciones. La primera “Mujeres en diálogo con mujeres”, obras de artistas locales. La segunda, una muestra fotográfica titulada “Derrumbe, de la euforia del cambio a la Argentina del desamparo” y la presentación del libro sobre las fotos de Derrumbe.

Al respecto, Mónica Hasenberg, fotógrafa y responsable de la compilación del libro se refirió a la exposición manifestando que “estoy orgullosa de mis colegas porque hemos retratado durante todo este período histórico devastador no solamente los efectos de la política de destrucción que generó el gobierno anterior sino que también retratamos las luchas populares”.

La exposición es una muestra colectiva en la que cada fotógrafo aporto su mirada y su trabajo. Consistió en juntar material de los distintos momentos de estos cuatro años, de las distintas organizaciones y de todas las temáticas posibles. Cuando se recorre esta muestra se hace un recorrido de estos últimos

Cronograma de actividades durante el Mes de la Mujer

Viernes 13- 17hs: “Yo soy juntas somos”. Museo Fotográfico. 25 de Mayo 218. Quilmes

Viernes 13- 18hs: “Quilmes mujeres en la historia ayer, hoy y siempre”, a cargo del profesor Chalo Agnelli. Abrirán el evento Las copleras. Casa de la Cultura

Viernes 13- 20hs.: Show de Transformismo. Teatro Municipal. Mite 721 Quilmes.

Sábado 14- 11hs.: historia del 8M.

Sábado 14- 12.30hs.: el trabajo de cuidado, una mirada desde la economía feminista

Sábado 14- 14hs.: Inauguración mural “Eso que llaman amor, mujer y trabajo”. Calle 835 y 891. San Francisco Solano.

Sábado 14- 20hs.: “Despertar de primavera”. Musical. Teatro Municipal. Mite 721 Quilmes.

Viernes 20- 20hs.: Show de música. Se presenta la cantante austríaca Eva Argentina. En esta oportunidad presentaran obras de Yupanqui, Areco, Falu, y canciones del último cd de Eva. Casa de la Cultura

Sábado 21-15hs.: Charla “De brujas a magas”. Comportamiento del sistema femenino y masculino en nuestro ser. Casa de la Cultura.

Sábado 21- 19hs.: Colectivo de Mujeres Artes al Sur. Taller y show Mujer y memoria. Casa de la Cultura.

Sábado 21- 20hs.: “Mosquita muerta”. Obra de teatro. Teatro Municipal. Mite 721 Quilmes.

Martes 24- 10hs: Intervención artística sobre las veredas de la fachada del ex CCD Pozo de Quilmes. Allison Bell y garibaldi. Quilmes.

Jueves 26- 16hs.: En el marco del mes de la Memoria, presentamos Nodo: Memorias del Agua Inauguración del Programa Observatorio. Pejerrey Club. Av. Cervantes y Av. Iriarte. Quilmes

Viernes 27- 20hs.: “El cerco de Leningrado” Obra de teatro. Teatro Municipal. Mite 721 Quilmes.

Sábado 28- 20hs.: Proyección de película “Fragmentos de una amiga”. CPA Leonardo Favio. Chacabuco 600. Bernal

Sábado 28- 20hs.: Presentación Nadia Muzyca, primera bailarina del Teatro Colón. Teatro Municipal. Mite 721 Quilmes.

Domingo 29- 20hs.: Master Class. Nadia Muzyca. Teatro Municipal.

Lunes 30- 18hs.: “Yomemoricetodo”. Carolina Chigliazza Sosa. A partir de los padres desaparecidos, Carolina armó una muestra con esas fotos y marcos de su casa materna y edito un libro con el mismo nombre. Museo Fotogáfico.