Centro de Atención de la IAPI cerrado pro caso de COVID-19

El Municipio cerró ayer el Centro de Atención Primaria María Eva de Bernal Oeste, luego de que una de las integrantes del equipo de salud haya dado positivo de coronavirus. Se trata del espacio ubicado en la calle 4326, en la IAPI.



Además, desde la Secretaría de Salud se informó que se realizó la investigación epidemiológica del caso, identificándose diez contactos estrechos de la mujer infectada, a los cuales se les indicó el aislamiento domiciliario por dos semanas.



La especialista contagiada es Mónica Conteras, licenciada en obstetricia, quien publicó un video en el que denuncia que no le brindaron lo básico para atender en la guardia del Hospital Gutiérrez de La Plata, donde también se desempeña.



“Estuvimos luchando desde hace cuatro lunes atrás para que nos dieron los materiales correspondientes para atender una guardia con las mínimas medidas de seguridad. Decidimos ir a hablar con la jefa del servicio, pero que nos dijo que no era necesario el material y que eran las decisiones de arriba”, dijo la Contreras.



Y agregó: “Es triste porque es tarde. Yo estoy contagiada porque el sistema no me brindó lo necesario y lo básico para la atención. Esto se podría haber evitado. Ese es el primer abandono que siento del Estado”.