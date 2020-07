Robo en San Francisco Solano

El hecho se produjo en la vivienda ubicada en Calle 837, entre 898 y Donato Álvarez

Cinco delincuentes armados robaron el jueves pasado a un matrimonio y su hijo en un domicilio ubicado en 837 entre 897 y Donato Álvarez en San Francisco Solano.

Los ladrones ingresaron luego de forzar la reja de entrada. En el interior de la casa sorprendieron a la pareja de jubilados y a su hijo Marcelo, a quien maniataron para poder concretar el robo.



“Golpearon la puerta y yo atendí, porque estaba esperando a mi hija Sara, que tenía que traerme unos remedios. Me tapó la boca, me dijo que me quedara quietita y que así no nos iba a pasar nada. Ataron a mi hijo, lo tiraron al suelo y me pidieron los ahorros”, dijo la mujer al canal TN.



A pesar de que la familia les entregó el dinero que tenía (algo más de un millón de pesos y algunos euros), los delincuentes permanecieron cerca de una hora en la casa y revolvieron cajones, ropa, y tarros en busca de más. “Me decían mejor que no encuentre más plata, porque te meto un tiro”, recordó Marcelo.