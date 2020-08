Reclamos frente a los Tribunales de Quilmes

Es para reclamar por la aparición del abogado de 48 años y para pedir justicia por el crimen del emprendedor, ocurrido en noviembre de 2019

Familiares y allegados del abogado desaparecido,Salvador Altamura y del empresario asesinado en 2019, Aníbal Miraglia, se manifestaron frente a los Tribunales de Quilmes, ubicados en la avenida Yrigoyen y Videla.

Por un lado, los familiares y amigos de Aníbal Miraglia se encuentran reclamando en la zona de Yrigoyen y Videla. Piden testigos y que se acelere la investigación del crimen del empresario, dueño de la fábrica Romyl de Berazategui. El hecho ocurrió en el cruce de Uriburu y Salta, a dos cuadras del cementerio de Ezpeleta, cuando dos vehículos lo interceptaron con fines de robo. De acuerdo a los familiares, dos de los ladrones ascendieron a la Suran y uno le dio un culatazo a Miraglia, quien forcejeó con él hasta que recibió un balazo en el cráneo, tras lo cual fue tirado gravemente herido en las esquina de las calles Derqui y Salta.



“Me parece ridículo que la Justicia no sea un trabajo esencial. Era algo que no queríamos hacer (por la marcha), pero no hay ningún detenido en nueve meses nadie sabe nada”, sostuvo Domingo Miraglia, hermano de Aníbal, que aseguró que serán recibidos por el fiscal de la causa.



A su vez, familiares de Salvador Altamura se movilizan a las puertas de los Tribunales de Quilmes Centro, de Yrigoyen y Videla, para pedir el hallazgo con vida del abogado de 48 años. A su vez, solicitan el cambio de nombre de la carátula de la causa para pasar de “averiguación de paradero” a “secuestro con fines de robo”.



El pasado lunes 13 de julio, Salvador salió de su casa en moto rumbo a la casa de un amigo para hacer juntos una caminata. Regresó a las 18.06, pero según se ve en la cámara de seguridad del edificio siguió de largo y aceleró. Se cree que vio algo que le generó sospechas de entrar a su casa. Desde entonces nada se sabe de él.



“Aparecieron unas cuantas pistas pero se buscaron infructuosamente. La policía está trabajando, me consta. Ahora vamos a tratar de hablar con el fiscal a ver qué nos pueden decir. Respuestas no hay, no hay nada cierto”, le dijo Norma Wambold, madre del hombre desaparecido.



La mujer indicó que continúan “revisando” el teléfono celular encontrado y que “están haciendo cruces de llamadas”. Y cuestionó las demoras en los trámites judiciales que hacen que “cada vez tengamos menos posibilidades de llegar a una solución satisfactoria. Estoy muy angustiada porque pasó un mes y no tenemos ninguna noticia”.