Con protocolos reabren gimnasios y complejos deportivos

Tendrán la posibilidad de abrir sus puertas tal como ocurrió con bares y restaurantes que en las veredas o patios prestan nuevamente servicios

Los gimnasios y complejos deportivos reabrirán de manera paulatina en Quilmes y bajo estrictos protocolos mientras se aguardan las directivas del gobierno provincial.



Ayer al mediodía. una comisión de dueños de gimnasios y complejos deportivos de Quilmes fueron recibidos en el Municipio donde, al igual que ocurrió con los empresarios y gremios gastronómicos, les informaron que aún el gobierno provincial no autorizó dichas actividades. No obstante y con estrictos protocolos que los propios gimnasios elaboraron en forma conjunta, tendrán la posibilidad de abrir sus puertas tal como ocurrió con bares y restaurantes que en las veredas o patios prestan nuevamente servicios.



El presidente de la Asociación Civil Argentina de Deportes Amateur, Daniel Martínez, dijo que “queremos que nos escuchen porque nos siguen esquivando desde hace meses. En agosto a nivel provincia se aceptó la modalidad deportiva individual, como ocurrió en Varela y Berazategui. Somos muchas familias que dependemos de ésto y no sabemos como sostenerlo. Muchos colegas han vendido o rematado sus cosas. Ya no damos más”.



Según trascendió, los gimnasios deberán recibir a los clientes por turnos y de acuerdo al espacio, no podrán ingresar más de cinco personas, manteniendo distancias y medidas de higiene y seguridad para evitar la propagación del virus.



En las próximas horas, los miembros de ACADA irán definiendo la modalidad en cada caso mientras siguen aguardando la oficialización de la actividad.