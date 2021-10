La intendenta recorrió el barrio Finexcor

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió el sábado el barrio Finexcor, en Bernal Oeste, en el marco de una jornada de limpieza y puesta en valor, donde dialogó y escuchó a los vecinos y vecinas, mientras que personal de la Secretaría de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) trabajó en conjunto con los habitantes del barrio y organizaciones del lugar en las tareas de mejoras.

“Nos reunimos con los vecinos y vecinas y acordamos llevar adelante mejoras en el barrio, que posiblemente nos lleven un tiempo pero vamos a ir avanzando. Entonces, lo que no podemos hacer ahora, no significa que no lo vamos a hacer más, lo vamos a ir haciendo, y mucho más fácil va a ser para el Estado Municipal si los vecinos nos van acompañando”, sostuvo Mendoza, que estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y primera candidata a concejal por el Frente de Todos, Ceci Soler, y el secretario del GIRSU, Roberto Gaudio.

La Jefa Comunal informó sobre el avance del Plan Maestro de los Arroyos San Francisco y Las Piedras, que permitirá poner en marcha trabajos de adecuación y saneamiento en los cursos de agua con el objetivo de dar respuesta al problema de las inundaciones y avanzar con políticas de protección del ambiente.

“Seguimos con la limpieza de los arroyos y ahora mejoramos la recolección de residuos. Tenemos que hacer las conexiones de agua como corresponde y eso para mí es prioridad: la basura, y conectar el agua. El tiempo de abandono de hace años de no tener a nadie que venga a explicar ni a dar la cara es lo que nosotros tenemos que revertir”, remarcó la Intendenta.

Luego, Cecilia Soler, les habló a los vecinos de los trabajos que el Municipio va a llevar adelante en el barrio en conjunto con AySA: “De acá a fin de año vamos a tener el comienzo de esa obra, donde vamos a reemplazar el caño maestro que pasa por el arroyo, y se va a hacer una conexión de agua para cada casa. Cada vecino y vecina va a tener la caja de AySA con el agua, y la conexión a su casa. No es una conexión provisoria, ni son canillas comunitarias, es el agua definitiva para el barrio. Se va a hacer en dos etapas, porque es muy grande el barrio. Y no vamos a cortar las mangueras hasta que no esté en servicio la red de agua definitiva”.

Además de dialogar con los vecinos y vecinas del barrio Finexcor, Mendoza visitó los comedores Luz de Esperanza; Somos el Mundo y La Esperanza; también la copa de leche Rincón de los Niños, y el comedor Todo por los Chicos, que también funciona como Punto Solidario.

Durante la jornada, el personal de la Secretaría del GIRSU dispuso de la limpieza del arroyo Las Piedras, en el cruce con avenida Montevideo, mediante el uso de dos retroexcavadoras, seis bateas y cuatro camiones. También recorrieron el barrio entero y efectuaron la erradicación de microbasurales, trabajos de barrido y puesta en valor, gracias a los vecinos y a las organizaciones sociales que fueron parte.

A su vez se informó que la recolección de basura, que continuará en el barrio aumentará en frecuencia desde el lunes 18 de octubre, y pasará de 2 días semanales (martes y jueves), a 6 (de lunes a sábados), y que se instalaron allí 16 tachos comunitarios para que los vecinos vuelquen los residuos.

Por su parte, Gaudio, afirmó: “Nosotros tenemos como objetivo lo que nos plantea Mayra (Mendoza) todos los días, que es mejorar el servicio de recolección, hacer una recolección eficiente, y que además llegue, como cualquier política de Estado, a todos los sectores de Quilmes. Entonces, estar trabajando en un barrio como Finexcor es justamente la prueba de la decisión política de que el Estado esté en todos lados y que llegue a los lugares de la forma en que tiene que hacerlo”.

En tanto que Laura Mena, vecina del barrio, agradeció al Municipio por dar respuesta a lo que “veníamos pidiendo desde el barrio”, y remarcó la importancia de los 16 tachos comunitarios que se colocaron en el lugar: “Esto nos va a beneficiar porque no vamos a volver a tirar la basura en el Riachuelo, ahora cada vecino va a venir a tirar su basura a estos tachos. Estoy muy agradecida como vecina”.

La jornada de limpieza se hizo también en simultáneo en el barrio Sayonara II, donde se efectuaron los mismos trabajos de limpieza y puesta en valor que en Finexcor, con la participación de vecinos y de organizaciones sociales. A su vez, se realizaron tareas de embellecimiento en las inmediaciones de la Escuela Primaria Nº 78 General Enrique Mosconi, ubicada en Chaco entre Fleming y calle 162.

Participaron también de la actividad: el subsecretario de Economía Popular de Quilmes, Ezequiel Arauz Pérez, y el coordinador de Descentralización de la Jefatura de Gabinete, Julián Bellido.