Apedrean a micro en autopista a la altura de Quilmes

Se trasladaban jugadoras del plantel de hockey femenino de Estudiantes de La Plata

El colectivo donde se trasladaba el plantel de hockey femenino de Estudiantes de La Plata fue apedreado el domingo a la tarde en la autopista, a la altura de Quilmes.

El equipo Pincha que juega en la C regresaba en micro de jugar un partido contra el Club Pueyrredón en la localidad bonaerense de Benavidez y a la altura de Quilmes, el micro, en el que viajaban unos cuarenta pasajeros entre las jugadoras, entrenadores y asistentes, recibió el impacto de una enorme piedra contra el parabrisas.

Según el padre de una de las jugadoras, "las chicas venían viajando tranquilas, sentadas, luego de jugar contra Pueyrredón, y en un momento se llevaron un susto enorme", dijo. "Ellas escucharon un ruido fuerte por donde estaba el chofer y enseguida se dieron cuenta que había sido un piedrazo, lo que pudieron comprobar al instante con la marca que dejó el proyectil en el cristal", relató el padre de la jugadora del Pincha.

Por otro lado, el hecho pudo haber pasado a mayores si se rompía el parabrisas. "Hay que tener en cuenta que la piedra dio casi al lado del chofer, con lo cual no nos queremos imaginar que hubiese pasado si se rompía el parabrisas", dijo.

El hombre destacó que en ese momento "el chofer se mantuvo entero, no volanteó ni nada, y no frenó". Según se informó, el colectivo paró posteriormente en un puesto policial a unos pocos kilómetros, para constatar que las pasajeras estuvieran bien. En tanto, el chofer expresó en ese momento que radicaría la denuncia de lo sucedido vía online. Según se comenta en el plantel, integrado por mujeres de 18 a 30 años, lo ocurrido este fin de semana en la Autopista "es un problema cotidiano, porque no es la primera vez que pasa, cada tanto el colectivo sufre algún ataque".

En ese sentido, el padre de la deportista explicó que "es preocupante lo que ocurrió y estamos agradecidos que no pasó nada grave, pero es evidente que hace falta mayor seguridad en la traza, porque no es la primera vez que sucede este tipo de ataque".