Obras en Av. Sabin: empresa no cobra por reparación de veredas

El Municipio de Berazategui -a través de la Secretaría de Obras Públicas- comunica que los trabajadores de la empresa que ganó la licitación para ejecutar la repavimentación y ensanche de la Avenida Sabin -entre la calle 359 y Av. Italia, en Ranelagh- realizan la reparación y construcción de veredas como parte del trabajo integral asignado en esa zona. Ellos no cobran a los vecinos un monto extra por la ejecución de estas obras.



"En caso de que supuestos albañiles soliciten dinero a los vecinos y vecinas para la construcción y reparación de veredas, se debe denunciar el hecho de inmediato, ya que se trata de estafadores que manifiestan prestar un servicio que no cumplen", señalaron desde la Comuna.



Desde la Municipalidad se recalca que los trabajadores no cobran dinero a los vecinos para concretar la obra. En caso de recibir la visita de estos estafadores, se les solicita a los vecinos y vecinas que los denuncien inmediatamente al 911; o al Centro de Operaciones Municipal (COM) las 24 horas: 0800-999-2525/0247. Las obras ya tienen un avance de alrededor del 80% y fueron financiadas por los Gobiernos provincial y municipal. En el monto invertido está incluida la tarea de reparación y construcción de veredas.