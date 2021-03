Inició el ciclo lectivo presencial del Jardín Municipal N 1

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó ayer al mediodía el inicio del ciclo lectivo presencial del Jardín de Infantes Municipal Nº 1 “San Ambrosio” de Quilmes Oeste. En primera instancia, durante esta semana iniciaron las clases dos salas de cinco años, bajo la modalidad burbuja compuesta por ocho niños y con estrictos protocolos, quienes asistirán a la institución durante una hora y 30 minutos de lunes a viernes.

“Participamos del inicio de clases presenciales con los protocolos vigentes, en el Jardín de Infantes Municipal N° 1. Siempre que tengo oportunidad agradezco a las y los docentes y a las familias quilmeñas por todo el esfuerzo que realizaron el año pasado. ¡Buen comienzo para todos y todas y a seguir cuidándonos!”, expresó la Jefa comunal, quien estuvo acompañada por el secretario de Educación, Culturas y Deportes, Mario Lozano; la directora general de Jardines Municipales, Lorena Rodríguez; la directora del Jardín Municipal Nº 1, María Georgina Huergo, además del cuerpo docente, padres, madres y demás familiares de los estudiantes.

Por otro lado, Lozano remarcó: “Nosotros y toda la sociedad Argentina ha hecho un esfuerzo tremendo el año pasado para mantener y sostener la educación de nuestros hijos e hijas. Hay que agradecerles a las y los docentes, padres y madres de todo el territorio por el esfuerzo, y por supuesto a los más chicos. Este año estamos haciendo una apuesta muy importante para tratar de retornar lo más posible a la presencialidad. No vamos a tener una buena educación en ninguno de los niveles si no logramos volver a la presencialidad en lo mejor posible”.

En este marco, desde el Municipio de Quilmes, autoridades del área de Educación en la previa al comienzo del ciclo lectivo, mantuvieron reuniones con padres de alumnos, directivos y docentes para acordar protocolos y tener un regreso a las aulas lo más seguro posible y de manera escalonada (primero la sala de 5 y luego el resto de los cursos).

Por su parte, Huergo detalló: “La principal expectativa es que podamos sostener la presencialidad, y para eso necesitamos el compromiso tanto de la comunidad educativa como todo el personal docente y auxiliar. Comenzamos la presencialidad, pero si no lo cuidamos y no respetamos los protocolos, sería volver un poco atrás. En el discurso de fin de año pasado, lo que le dije a Mayra es que le agradecía esta decisión política de continuar con nuestros jardines, porque es muy importante para nuestra ciudad que no contaba con estos jardines, entonces sostenerlos y seguir apostando por la educación pública no es una decisión menor”.

Expectativa por la vuelta a clases presenciales

Sobre la importancia de la vuelta a clases de manera presencial, una mamá de una alumna que concurre a sala de cinco, Mónica Romero, contó: “Mi hija Sofía está contenta de volver al colegio, vimos las normas de protocolos así que esperamos cada 15 días, una semana que puedan venir, es súper importante que puedan asistir al cole. El año pasado se notó la ausencia del jardín así que hoy estamos contentos”.

Otra madre de un alumno, Virginia Reyes, manifestó que “mi hijo está muy emocionado y contento por empezar el jardín. Estaba esperando esto y estoy conforme con los protocolos”.