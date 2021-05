Comedores protestaron frente al municipio

Un grupo de personas que representan 20 comedores de la ciudad se manifestaron esta mañana frente a las puertas de la Municipalidad de Quilmes para reclamar por la falta de respuestas por parte de Desarrollo Social local.

Uno de los manifestantes señaló que entregaron un petitorio, por la “desatención que sufren por parte de Asistencia Social del municipio”. “Queremos trabajo genuino, no queremos planes. Queremos que se respete a la gente y que no nos den tres paquetes de fideo para 15 días. No tenemos respuesta de dónde fueron los planes. Se los quedó el Movimiento Evita y La Cámpora”, señaló uno de los manifestantes.