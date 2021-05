Detenido por golpear y encerrar a su pareja

Efectivos de la comisaría Cuarta detuvieron a un hombre acusado de haber golpeado en el rostro y encerrado en una vivienda a su pareja, ayer por la tarde en una casa de calle 897 al 6800.

Fuentes policiales y judiciales informaron que el personal llegó al lugar pero no fueron atendidos por ninguna persona, por lo que consultó a los vecinos que les dijeron que en horas de la tarde se habían escuchado algunos gritos. El radio operador 911 logró comunicarse con la mujer, la cual comenzó a gritar y a pedir auxilio, tras lo cual la Policía ingresó al inmueble por los techos. Según las fuentes, los efectivos se encontraron con un hombre de 61 años, llamado Alejandro, que no hizo caso a las indicaciones y se resistió, por lo que fue reducido inmediatamente.



El personal fue a la parte trasera de la vivienda donde había una especie de galpón y provenían los gritos de auxilio. Allí, los policías encontraron a la mujer, de 57 años, quien se encontraba en estado de shock y presentaba algunos golpes en el rostro y su oído.



La víctima aseguró que su esposo la había golpeado y encerrado en ese lugar, y que tenía armas de fuego, por lo que ella misma autorizó el ingreso de los efectivos. "Todo se desencadena cuando él se enoja porque la comida estaba salada y le empieza a pegar trompadas en la cara y en el oído, la mujer está todavía en el hospital", precisó a Télam un vocero encargado de la pesquisa.



Las fuentes añadieron que los oficiales hallaron un rifle de aire comprimido calibre 5,5 milímetros, una pistola marca FM calibre 9 milímetros, un revólver .38, una pistola calibre .25, más de 150 proyectiles de diversos calibres, una bayoneta y tres cuchillos.



El fiscal Alejandro Ruggeri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 especializada en Violencia Familiar y de Género, dispuso la aprehensión del acusado por el delito de "lesiones leves agravadas en el marco de violencia de género".



A su vez, Ruggeri pidió la conversión de la aprehensión en detención que fue convalidada por el juez de garantías y hoy lo indagará por ese delito. "No había denuncias previas pero la mujer refirió que la convivencia era en un marco de violencia", concluyó la fuente.