Bancos de niebla en la Autopista

La visibilidad está reducida, por lo que las autoridades viales recomiendan circular con suma precaución por la autovía

Autoridades viales recomendaron circular con precaución por la Autopista Buenos Aires-La Plata, ante la presencia de grandes bancos de niebla a la altura de Quilmes y Berazategui que dificultan la visibilidad.

Vialidad Nacional aconseja disminuir la velocidad, no realizar maniobras bruscas, no utilizar balizas, no detenerse en banquinas y mantener la distancia de frenado con el vehículo que los antecede. Asimismo, llevar las luces bajas encendidas y utilizar el cinturón de seguridad.