Modernizan sistema de Estacionamiento medido en Berazategui

Una de las novedades de esta iniciativa municipal es que se podrán registrar a través de la App SEM Berazategui (para sistema Android) o SEM MOBILE (para sistema iOS), disponible en App Store y Play Store y a través de estacionamientos.berazategui.gov.ar. El valor de la primera hora de estacionamiento será de $25, el de la segunda hora, de $50, y el de la tercera hora, de $75.

Desde la Subsecretaría de Tránsito -dependiente de la Secretaría de Seguridad local- informaron que “esta modernización busca generar más facilidad y agilidad tanto en el tránsito como en el estacionamiento en las calles del Centro. La nueva modalidad permitirá que el vecino que estacione de manera ocasional (y no esté registrado en las Apps ni en la web) pueda dirigirse a un punto de venta para hacer una carga de acuerdo a la cantidad de horas durante las que necesite permanecer estacionado. Para ello, el comerciante le solicitará el número de patente y le entregará un comprobante de su carga, activando así el servicio”.

“El vecino que estaciona con frecuencia puede utilizar su celular como billetera virtual registrándose en las Apps y en la Web. Así, para estacionar debe dirigirse a un punto de venta para pedir una carga de crédito celular. Allí, el comerciante le solicitará el número de celular registrado y le consultará cuánto dinero desea cargar (el monto mínimo de carga de crédito celular es de $200). Luego le entregará un comprobante de su carga. De esta forma, el vecino, cada vez que estacione, entrará en la App desde su celular o a la Web y activará o desactivará el servicio de estacionamiento cuando lo desee, pudiendo chequear el saldo disponible, las cargas, el tiempo restante para estacionar, el historial de transacciones y los puntos de venta autorizados”.

Las zonas del casco céntrico que estarán comprendidas en el nuevo Sistema de Estacionamiento Medido son: desde calle 10 hasta 17, entre Av. Mitre (Pte. Néstor Kirchner) y las vías del ferrocarril; y desde 12 hasta 15, entre las vías y 143. El mismo funcionará de lunes a viernes de 9.00 a 20.00 y los sábados de 9.00 a 13.00.

Es importante tener en cuenta que no hará falta colocar en el vehículo el comprobante que entrega el comercio, ya que “los controladores podrán verificar el saldo vigente de cada vehículo a través de las patentes. A quienes no posean carga se les dejará un aviso. Luego, en caso de que esta situación persista, no se realizarán acarreos, sino que se aplicarán multas a esas patentes. Estas podrán abonarse dentro de los primeros 30 días de realizada la multa en los comercios adheridos. Pero vencido ese lapso, deberán hacerlo en la Dirección de Faltas municipal (Av. Mitre Nº 202), de lunes a viernes de 8.00 a 14.00. El pago inicial de la multa es de $1100 y pasadas las 48 horas será de $2300”, explicaron.

Se trata de una iniciativa que resulta del trabajo mancomunado entre la Municipalidad de Berazategui y la Asociación Cooperadora del Centro de Atención Primaria de Salud N° 1 "Dr. Javier Sábatto", entidad a la que se destina gran parte del dinero recaudado. Finalmente, desde la Subsecretaría de Tránsito, se invita a los comerciantes locales a sumarse para brindar este servicio.