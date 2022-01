Hallan a empleada Municipal

La empleada municipal que estaba desaparecida, fue encontrada sana y salva en las últimas horas en la ciudad costera de San Clemente, lugar hasta donde condujo con un vehículo y con el cual la habrían visto por última vez.



Se trata de Sabrina Ferreyra, quien se desempeña en Atención a la Comunidad y está afiliada al sindicado de la Asociociación Trabajadores del Estado Quilmes; a su vez, es madre de tres chicos.



En Facebook, la mujer había escrito: "Cuiden de mis hijos, yo ya no los puedo ayudar, no los pude cuidar como me dicen. Los voy a cuidar desde arriba, quizás lo haga mejor ahí que acá". En referencia a que días atrás de su desaparición, se enteró que sus hija habían sido abusadas sexualmente por un amigo de la familia.



De tal modo, el operativo para hallar a Ferreyra estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Quinta.